ÚtON: A felújítások miatt lassú a forgalom

A legfrissebb közlekedési hírek.

Algyői úton elég nagy a forgalom kifelé- befelé és az elterelés okoz némi lassulást a haladásban. A Szamos utca, Budapesti körút is eléggé tele van, valamint a Kereszttöltés, Csaba utca, Fecske utca is. Az Etelka soron lámpás irányítás van, egy sávon felváltva halad a forgalom. Körutak, sugárutak jól járhatóak. A belvárosi részen viszont már vannak kisebb torlódások, az Oskola és a Somogyi utcán már lépésben halad a forgalom, de a Dugonics tér környéke is minden irányból araszol.

Hidakon folyamatos a haladás. Kossuth Lajos sugárút – Párizsi körút sarok, illetve a Népkert sor – Temesvári körút sarok az, ami még macerás. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársától.