ÚtOn: A megszokottnál kisebb a hétfő reggeli forgalom

A legfrissebb közlekedési információk.

Reggeli helyzetjelentés: Kivételesen jól lehet haladni a város útjain. A bevezető utakon most még folyamatos a haladás, nincs komolyabb torlódás. Az újszegedi részen is csak kisebb sorok vannak a hidak előtt, a Belvárosi hídon is gyorsabban halad a forgalom az ilyenkor megszokottnál. A körutakon, sugárutakon és lámpáknál csak kisebb sorok alakultak ki. A Dugonics tér, az Aradi tér, valamint a Boldogasszony sugárút elején már kisebb torlódások vannak. A Kossuth Lajos sugárúton erős a forgalom, illetve a Mars térnél fennakadások vannak a buszok miatt.