ÚtOn: Baleset a Budapesti körúton

8.56: A Budapesti körút 10 előtt baleset történt, óriási a torlódás, aki csak tudja, kerülje.

Reggeli helyzetjelentés: Sok az autó a József Attila, Csongrádi és a Kossuth Lajos sugárúton, illetve az Etelka soron, a Csillag téri körforgalomban és annak vonzáskörzetében. A Brüsszeli, Római krt, József Attila kereszteződése tele van, valamint a Szabadkai út végig, Kálvária, Petőfi sgt eleje szintén. A nagykörút is be van már sűrűsödve, csakúgy, mint a Felső Tisza part és a rakpart klinikák felőli vége. A Dugonics illetve Aradi tér környéke hozza a reggeli formáját, telítve vannak. A hídfeljárók utcáiban, illetve a hidakon is lassan halad a forgalom, elsősorban a Belvárosin, a Szeged felé tartó oldalon.

Ebben az esős időben gyengébbek a látási és az útviszonyok, fokozottan

ügyeljünk egymásra! – figyelmeztetett a Rádió Taxi 3 munkatársa.