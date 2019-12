Vicces verses hirdetéssel tarol Makra Viktor

Már gyerekkora óta foglalkozik versírással az ásotthalmi Makra Viktor, aki viccesen, versben megfogalmazott hirdetéseivel azóta országos ismertségre tett szert.

Már három éve, 2016-ban az egész ország megismerhette az ásotthalmi Makra Viktort, amikor egy tíz versszakos versben hirdette meg az egyik ingatlanos weboldalon szülőházát. Van ebben szép nagy telek, hol szaladgálhat sok-sok gyerek, az is kiderült, hogy „odabent nem robbant fel bomba, galád módon bizony én döntöttem romba”. Azt is megtudhatjuk, hogy „az udvarban van még gó­­ré, pince, garázs, fészer, s ezenkívül egy pottyantós, ha kinn tör Rád a kényszer.”

Gyerekkora óta ír

– Gyerekkorom óta szeretek rímfaragással, versírással foglalkozni. Az autókat is nagyon kedvelem, ezért sok írásom szól azokról, a kettőt összekombináltam – kezdte Makra Viktor, akivel az ásotthalmi polgármesteri hivatalban lévő irodájában beszélgettünk, ahol három éve dolgozik. A fiatalember, mint mondta, hivatalosan ügyintéző, de igazából amolyan mindenes.

Felkapta az internet

– Az alpolgármester, Fackelmann István Opeljének a hirdetését is én írtam az ő kérésére. Tavaly augusztusban azt is felkapta az internetes sajtó, ahol az egyik portál Zseniális humorral, versben hirdetnek egy öreg csongrádi Opelt címmel írt cikket az én írásomról. Ezt 35 ezren osztották meg. Kicsit fel akartam dobni, de ez olyan jól sikerült, hogy az egyik reggeli rádióműsorban is felolvastak belőle részleteket – mesélte az ásotthalmi rímfaragó, aki a klasszikus módszerrel, ceruzával tollal, papírral dolgozik, ha rátör az ihlet. – Csinálok egy skiccet róla, finomítom, és a végleges verziót írom be a számítógépbe – mondta.

Vétek vele nem játszani

„Oszmánok népes hada megtorpant, ha jött e Lada”. Ez az idézet már az önkormányzat, pontosabban a mezőőrök sokat látott Lada Nivájához íródott és ez sem kerülte el a hírnevet, több országos hírportál is megosztotta a nem mindennapi hirdetést, amiben muszlim átkok, bantu törzsi táncok és napkeleti Allah-hívek is feltűnnek. Viktor úgy gondolja, annyira szép a magyar nyelv, hogy vé­­tek lenne vele nem játszani.

– Álmomban se gondoltam volna, hogy ezeknek a verseknek ekkora híre lesz és az egész ország megismeri azokat – tette hozzá a fiatalember.