Világelső lehet a kezdeményezés

Az SZTE részt vesz egy koronavírus elleni ígéretes gyógyszer klinikai vizsgálatának előkészítésében. Már elkezdték a gyártását és a tervek szerint két hónapon belül betegeken is kipróbálhatják.

– Harmincnégy kutatást kezdeményeztek kollégáink a Szegedi Tudományegyetemen a koronavírussal kapcsolatban. Ezek olyan orvos- és élettudományi projektek, amelyek egy része az előkészítés szakaszában van, de van olyan is, ahol már a betegminták gyűjtése is elkezdődött – mondta lapunknak Bende Balázs, az egyetem klinikai vizsgálatokat koordináló iroda szakmai vezetője.

Öt fő területen kutatnak: a diagnosztikai fejlesztéseken túl az egyiknek a célja a megelőzés, azaz olyan fejlesztés, amivel csökkenthetik a fertőzések számát. Gyógyszereket is fejlesztenek a már fertőzött pácienseknek három kategóriában: a tünetmentes vagy enyhe tünetekkel rendelkezőknek, a középsúlyos és az intenzív terápiát igénylők számára. És vannak átfogó horizontális kutatások, mint például a genetikai.

Gyógyszer a vírus ellen

– A legnagyobb segítséget a betegség kezelésében az antivirális szerek nyújtják, amelyek a betegség elején hatnak a legjobban, ugyanis megakadályozzák, hogy súlyosabb stádiumba kerüljön a páciens – magyarázta a szakmai vezető. Az SZTE orvosa azt is kifejtette, tévhit az, hogy a vírusra nem hatnak a gyógyszerek. A sima megfázásos megbetegedésekre azért nem adnak gyógyszert, mert az nagyobb megterhelés is lehet a szervezetnek, mint maga a vírus.

Ígéretes a COVID ellen

A kutató elmondta, rengeteg olyan vírusos megbetegedés van, amire kell és szükséges gyógyszert adni, ilyen például a herpesz, azt is vírus okozza, amire vannak kenőcsök.

– Van egy ígéretes szer a koronavírus ellen is, ez a Favipiravir, amit Japánban fejlesztettek ki, eredetileg influenzára, és rögtön a koronavírus-járvány elején felmerült, hogy erre is jó lehet, ezért több vizsgálat indult el ezzel kapcsolatban. Magyarországon is elkezdődött a klinikai vizsgálati készítményként való gyártása egy hazai konzorciumon belül – fejtette ki.

Világelsők lehetnek

A kutató hozzátette, két hónapon belül megkezdődhetnek a klinikai vizsgálatok az ország hat intézményében. Szegeden ebben az infektológiai osztály vesz részt. Tünetmentes vagy enyhe lefolyású tünetekkel rendelkező betegeket tesztelnek majd. Bende Balázs szerint reménykeltőek a vizsgálatok, a hazai kutatás lesz az első a világon, ahol placebo kontrollos vizsgálatot végeznek el, ez a legerősebb vizsgálat, amely bizonyítja, hogy valóban hat-e a szer.