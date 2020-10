Közel egy éve épül, így néz ki most a kézilabdacsarnok – Fotók

Jó ütemben halad a szegedi Pick Aréna építése a Felső-­Tisza-parton. Az alapozás már kész, most a szerkezetépítési munkákat végzi a West Hungária Bau Kft. Az aréna mellé egy méretes edzőcsarnok is épül a Modern Városok programban.

Befejezte a szegedi Pick Aréna alapozási munkálatait a West Hungária Bau Kft. – derült ki a napokban megtartott helyszíni bejáráson. Az eseményen Kanász István, a West Hungária Bau Kft. projektigazgatója tájékoztatást adott a jelenlegi munkafolyamatokról, miszerint már nagy erőkkel zajlanak a szerkezetépítési munkálatok, állítják a pilléreket, valamint folyamatban van a padlólemezelés is. Elkészült továbbá az akadémia előregyártott szerkezete, és elkezdődött az edzőcsarnok acélszerkezetének építése.

A kézilabdacsarnok 8300 férőhellyel épül meg a Felső-­Tisza-parton, a volt városi stadion helyén. A projekt a 2022-es férfikézilabda-Európa-bajnokság helyszínéül is szolgáló arénát, illetve a kétpályás edzőcsarnokot is magában foglalja.

Emellett egy legalább 80 fős konferenciaterem, négy edzőterem, valamint két bemelegítőterem is épül. A kézilabda-utánpótlásra is gondoltak, ezért kialakítanak egy akadémiai, kollégiumi részleget is. Ez több mint 30 gyermek elszállásolását teszi lehetővé bentlakásos formában.

Kanász István lapunkhoz eljuttatott beszámolójából kiderült, hogy a nemzetközi előírásoknak megfelelő lelátószerkesztéssel legalább 5500 nézőhely kiszolgálását kell biztosítani a fő kerengőszintről, vagyis az első emeletről. Ezért az emeleten alakítják ki a büféket, a vizesblokkokat és a ruhatárakat, valamint a televíziós közvetítést biztosító kamerahelyeket.

A fennmaradó 2800 nézőhely megközelítését pedig egy felső kerengőről oldják meg. A két szintet lépcsők kötik majd össze. A felső, 2800 nézőhelyes szint a csarnoktértől vizuálisan – egy függönyrendszer segítségével –, valamint gépészetileg is leválasztható lesz.

Megtudtuk, az edzőcsarnoknak saját bejárata, lelátója és előcsarnoka lesz. Ez a létesítmény egyszerre legalább 1500 nézőt tud majd fogadni. Az építkezés során a kivitelezőnek azt az elvárást is figyelembe kell vennie, hogy a csarnoknak a magyar bajnoki kézilabda-­mérkőzések lebonyolítására is alkalmasnak kell lennie. Így keresztben két edzőpályát kell kialakítani az épületben.

A kézilabda-aréna a Modern Városok programban épül meg a Felső-Tisza-parton, és 35,8 milliárd forinttal támogatja a kormány. A sportcsarnok alapkövét tavaly november végén tette le Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda-­szövetség elnöke, Bartók Csaba, a szegedi Fidesz elnöke, illetve Mikler Roland, a Mol-Pick Szeged válogatott kézilabdakapusa.