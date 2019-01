A kanadai külügyminiszter személyesen várta a családja elől menekülő 18 éves szaúdi lányt - videó

Chrystia Freeland kanadai külügyminiszter várta személyesen a torontói repülőtéren azt a 18 éves szaúdi nőt, aki állítása szerint elnyomó családja elől menekült el a hazájából.Rahaf Mohammed al-Kunun egy kuvaiti családi vakációról szökött el múlt szombaton Bangkokba, ahol őrizetbe vették. Fogva tartása közben elbarikádozta magát egy szobában a repülőtéren, hogy onnan a közösségi médián keresztül kérjen segítséget. Néhány napos huzavona után végül Kanadába utazott tovább az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) védelme alatt. Chrystia Freeland elmondta: az UNHCR úgy ítélte meg, hogy Kunun veszélyben volt Thaiföldön, és a kanadai kormány örömmel nyújtott gyors segítséget az ügyben.A fiatal nő széles mosollyal szállt ki a repülőgépből szombaton egy Canada feliratú pulóverben és az UNHCR logóját viselő sapkában. Freeland újságírók előtt azt mondta: Kunun nem akar egyelőre kérdésekre válaszolni, de jól van, és nagyon boldog, hogy megérkezett új hazájába.A külügyminiszter megemlítette, a lány megjegyzést tett a hideg kanadai időre, de ő biztosította afelől, hogy ennél azért lesz melegebb is. A kanadai bevándorlási hatóságok először is téli ruházattal látták el a fiatal szaúdi nőt, aki azt állítja, vannak ismerősei Torontóban, velük fog találkozni a hétvége során.Kunun eredetileg azt tervezte, hogy Thaiföldről Ausztráliába megy tovább, ahová van érvényes vízuma, és ott menedékkérelmet nyújt be. Végül azonban Kanadában lelt új hazára.Az észak-amerikai ország bekapcsolódása a globális figyelmet kapott ügybe tovább mélyítheti a Kanada és Szaúd-Arábia közti feszültséget. Tavaly augusztusban Szaúd-Arábia a belügyeibe való beavatkozás címén kiutasította Kanada rijádi nagykövetét, és egyben visszahívta saját képviseletvezetőjét a kanadai fővárosból, Ottawából. A lépést az váltotta ki, hogy a rijádi kanadai nagykövetség a Twitter-oldalára feltett üzenetben azt írta, nagyon aggódik az országban történt, az emberi jogi aktivistákat ért újabb őrizetbe vételi hullám miatt.Azóta Szaúd-Arábia megvált több kanadai beruházásától, és felszólította a Kanadában tanulmányokat folytató állampolgárait, hogy hagyják el az országot. A szaúdi kormány mindeddig nem reagált az ügyre, és Kunun története az állami médiában sem jelent meg.Az Emberi Jogok Nemzeti Társasága nevű állami intézmény azonban bírálta azokat a módszereket, amelyeket egyes külföldi szervezetek és tisztségviselők alkalmaznak azzal a céllal, hogy "engedetlenségre bujtsák fel" a fiatal szaúdi nőket.