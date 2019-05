A migránskártyák ellen emelt szót Szijjártó Péter az ENSZ-ben

A név nélküli bankátutalások az illegális bevándorlást és a terrorizmust segítik elő, ezért globális szinten lehetetlenné kell tenni mindenféle névtelen átutalást a bankrendszerben, Brüsszelnek és az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának pedig azonnal abba kell hagynia a név nélküli bankkártyák osztogatását - hangoztatta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön New Yorkban, a tiltott pénzmozgások elleni nemzetközi együttműködés témájában elmondott ENSZ-felszólalásában.



Kifejtette: a világban két olyan illegális folyamat zajlik, amely komoly aggodalomra ad okot a globális biztonság tekintetében.



Egyrészt az illegális migrációs folyamatok, másrészt az illegális pénzáramlások, és "ez a kettő gyakran összekapcsolódik, hiszen az embercsempészet mára nagyon komoly nyereséget előállító iparággá vált". Az elmúlt években éves szinten - ENSZ-adatok szerint - mintegy hárommillió ember fizetett embercsempészeknek, és évente 2000 milliárd forintnak megfelelő bevételhez jutnak az embercsempész-hálózatok - mondta.



Szijjártó Péter kijelentette: Brüsszel és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága is olyan programot indított, amelynek nyomán név nélküli bankkártyákat bocsátottak ki bevándorlók számára, és azokra körülbelül 7 millió eurót utaltak.



Azoknak ráadásul, akik a névtelen kártyákat megkapták, gyakorlatilag semmilyen iratot nem kellett felmutatniuk. Ez egy rendkívül veszélyes program, mert lehetővé teszi a terrorizmus finanszírozását az adófizetők pénzéből - közölte a külügyminiszter.



"Sajnos, ez a gyanú éppen Magyarországon bizonyosodott be, amikor a Terrorelhárítási Központ elfogott egy terroristát, aki az Iszlám Államhoz tartozott, húsz ember lefejezésében vett részt, Brüsszel, illetve az ENSZ jóvoltából pedig folyamatosan kapott támogatást egy név nélküli bankkártyára" - mondta Szijjártó Péter.



Hozzátette: a két szervezetnek a név nélküli bankkártyák osztogatásának leállítása mellett el kell számolnia azzal, hogy lehet-e tudni, kik állnak a számlák mögött, és mennyi pénz folyhatott el az adófizetők pénzéből a terrorizmus finanszírozására.