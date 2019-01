Ankara: irracionális az amerikai állítás, hogy Törökország a kurdokat veszi célba

Bolton vasárnap Jeruzsálemben egy új feltételhez kötötte a közelmúltban kilátásba helyezett amerikai kivonulást Szíriából és kijelentette: "Törökországnak egyeztetnie kell szíriai katonai akcióit az Egyesült Államokkal. Az a minimum, hogy ne sodorja veszélybe a katonáinkat, de az (amerikai) elnöknek azt az elvárását is figyelembe kell vennie, hogy ne kerüljenek veszélybe azok a szíriai ellenzéki erők, amelyek az oldalunkon harcoltak" - fogalmazott Bolton a Népvédelmi Egységek (YPG) kurd milíciára utalva. Törökország vállaljon kötelezettséget Washington kurd szövetségeseinek a biztonságáért - nyomatékosította a nemzetbiztonsági tanácsadó.



Kalin írásában leszögezte: a kurdokra nézve tiszteletlenség azt állítani, hogy a szíriai kurdokat az YPG képviseli, amelyet Ankara a Délkelet-Törökországban fegyveres felkelést folytató Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) szakadárjaival szövetséges terrorszervezetnek tart. A török elnöki szóvivő rámutatott: Törökországnak éppen az az egyik célja Szíriában, hogy felszabadítsa a kurdokat az YPG elnyomása alól.



Törökország a szíriaiak bárminemű vallási vagy etnikai megkülönböztetése nélkül eltökélten folytatja erőfeszítéseit a politikai megoldási folyamat megvalósulása érdekében - hangsúlyozta Kalin.



A török álláspont ellenére az YPG volt az utóbbi években az Egyesült Államok leghatékonyabb szövetségese az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet elleni küzdelemben, amely során kiképezte és nagy mennyiségben harcászati eszközökkel látta el a kurd milíciát.



A tervezett szíriai csapatkivonással kapcsolatban már csütörtökön Mike Pompeo amerikai külügyminiszter is azt nyilatkozta a NewsMax amerikai hírportálnak, hogy Washington küldetésének továbbra is része annak biztosítása, hogy a törökök nem mészárolják le a kurdokat.



Hami Aksoy török külügyi szóvivő pénteki közleményében leszögezte: Ankara elfogadhatatlannak tartja Pompeo szavait Törökország és a szíriai kurdok viszonyát illetően. Aksoy Kalinhoz hasonlóan fogalmazva arra figyelmeztette Pompeót, hogy aggasztó információhiány jele, ha az YPG-vel azonosítja a szíriai kurdokat. A török külügyi szóvivő egyúttal emlékeztetett: Törökország több százezer olyan szíriai kurdot lát vendégül, aki az YPG miatt menekült el és nem tud hazatérni.



Donald Trump amerikai elnök december 20-án jelentette be, hogy szoros határidőn belül kivonják Szíriából az amerikai erőket - mintegy kétezer katonát, mert szerinte ott már sikerült legyőzniük az Iszlám Államot, és nincs rájuk tovább szükség. Január 2-án Trump módosította bejelentését és arról beszélt a sajtó előtt, hogy "nincs menetrend és nincs határidő az amerikai katonák kivonására", csak bizonyos idő után vonulnak ki Szíriából, előbb le kell győzni az IÁ maradványait. Hozzátette: a visszavonulás közben ügyelnek majd arra, hogy megvédjék az YPG-t is.



A kurd milícia túlnyomórészt az Eufrátesz folyótól keletre fekvő területet tartja ellenőrzése alatt, amelynek északkeleti részében főként kurdok élnek.



Törökország régóta neheztel Washingtonra az YPG támogatása miatt, mert úgy véli, hogy a szíriai kurd milícia térnyerése felerősítheti a törökországi kurd kisebbség függetlenedései törekvéseit. Az YPG ugyanakkor jelenleg attól tart, hogy az Egyesült Államok kivonulásával Törökország nagyobb szerepvállalásra próbál majd törekedni a térségben.



Bolton Jeruzsálemből hétfőn Ankarába utazik tovább, ahol kedden a szíriai amerikai csapatkivonás koordinációjáról egyeztet a török illetékesekkel. A törökországi megbeszéléseken részt vesz James Jeffrey, az Egyesült Államok szíriai különmegbízottja és Joseph Dunford amerikai vezérkari főnök is.