Kényszerleszállást hajtott végre az Angela Merkelt szállító kormányrepülőgép - fotók

Angela Merkel német kancellár nem lesz jelen a G-20-as országcsoport pénteken kezdődő Buenos Aires-i csúcstalálkozójának megnyitóján, mert az őt szállító repülőgép műszaki okok miatt csütörtök este a nyugat-németországi Kölnben kényszerleszállást hajtott végre - közölte a kancellária sajtószóvivője.



A világ 19 legnagyobb gazdaságát, valamint az Európai Uniót tömörítő csoport vezetői november 30-án és december 1-jén tanácskoznak az argentin fővárosban.



A német tájékoztatás szerint Merkel csütörtökön indult kormányrepülőgéppel a csúcstalálkozóra. Egy óra múlva, amikor a gép Hollandia fölött járt, a tapasztalt műszaki hiba miatt a személyzet a visszafordulás mellett döntött. A gép Kölnben sikeresen leszállt.



A szóvivő a német kancellárral utazó újságíróknak elmondta, hogy nem lehetséges egy tartalék repülőgéppel folytatni az utat Argentínába. Merkel Kölnben töltötte az éjszakát egy szállodában. Péntek reggel a kancellár és Olaf Scholz pénzügyminiszter, valamint küldöttségének egyes tagjai Madridba repültek, ahonnan egy menetrendszerinti járattal Buenos Airesbe indultak.

Fotók: MTI

A történtek miatt Angela Merkel kihagyja a csúcstalálkozó egyes programjait. Péntekre egyebek között egy kétoldalú találkozót terveztek Donald Trump amerikai elnökkel.Ez nem az első ilyen incidens a német kormánygéppel. Nemrégiben az államfő, Frank-Walter Steinmeier indult volna útra egy kormánygéppel, de az indulás hasonló okok miatt elhúzódott. Tavaly márciusban Merkel Egyiptomba utazott volna, de akkor is meghibásodott a repülőgép.A védelmi minisztérium szóvivője, Jens Flosdorff pénteken Berlinben a kormányszóvivői tájékoztatón elmondta: egy áramelosztó eszköz hibásodott meg, amely számos rendszerhez továbbította a villamos energiát, köztük a repülőgép távközlési berendezéseihez és a felesleges üzemanyag leeresztését végző berendezéshez. Így ezeknek a rendszereknek a működése leállt, ezért a repülőgép nem folytathatta útját.Azonban a meghibásodás nem vágta el a külvilágtól a küldöttséget és újságírókat szállító Airbus A340-300 típusú repülőgépet, műholdas telefonon folyamatosan tartották a kapcsolatot a légierő (Luftwaffe) kormánygépekért felelős egységével, amelynek a Köln-Bonn repülőtérnél van a központja.A szóvivő hangsúlyozta, hogy nem kényszerleszállás történt, hanem "terven kívüli leszállás", és a repülőgép utasai nem voltak veszélyben.A gépet azért várták tűzoltóautók a repülőtéren, mert igen jelentős mennyiségű üzemanyagot szállított, amelynek súlya a szokásosnál nagyobb megterhelésnek tette ki a kerekeket fékező berendezéseket, ami potenciális tűzveszélyt jelent. A fékberendezések fel is hevültek, de nem hevültek túl, viszont a leszállás után még nagyjából egy óráig nem lehetett elhagyni a fedélzetet, mert meg kellett várni, míg lehűlnek.A szóvivő azt is elmondta, hogy volt transzatlanti útra alkalmas tartalék repülőgép, de a pihenőidőről szóló jogszabályi előírások miatt nem volt személyzet, amellyel késedelem nélkül el lehetett volna indulni Buenos Airesbe.​A Luftwaffe közölte, hogy a második világháború utáni első kancellárról, Konrad Adenauerről elnevezett kormánygépen elromlott eszközt időközben kicserélték, és megállapították, hogy a meghibásodás nem szándékos volt. Hozzátették: a kormánygépek évente nagyjából 2500 utat tesznek meg, és ezek mintegy 2 százalékánál történik valamilyen fennakadás.