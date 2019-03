Kína óriásüzleteket kötött Franciaországgal

Kína egyebek között 300 polgári repülőgépet szerez be az Airbus cégtől, ezen belül 290 A320 és 10 A350 típusú gépvásárlásról írtak alá megállapodást. Az ügylet értékét nem hozták nyilvánosságra, a 300 repülőgép listaára mintegy 30 milliárd euró.



Az Airbus piaci részesedése 50 százalékra nőtt Kínában az 1995. évi 6 százalékról.



Emmanuel Macron francia államfő bejelentette azt is, hogy Kína beleegyezett a francia baromfiexport-tilalom feloldásába.



Ezen felül a CMA-CGM francia hajótársaság és a kínai állami hajógyártó vállalat megállapodott 10 konténerhajó megépítéséről 1,2 milliárd euró értékben.



A kínai elnök franciaországi látogatására időzítették annak a szerződésnek a megkötését is, amelynek keretébe az EdF francia állami energiaszolgáltató konszern 1 milliárd euróért épít szélerőművet Kínában.



Hétfőn jelentették be azt is, hogy a francia Fives ipari csoport és a kínai építőanyagipari csoport, a CNBMG 1 milliárd euró értékű megállapodást kötött az energia megtakarítás területén történő együttműködésről a fejlődő országokban.