Megjelent a nyilvánosság előtt Kim Dzsong Un észak-koreai vezető csaknem két hónapja eltűnt húga

Ötvenhárom nap után először jelent meg újra a nyilvánosság előtt Kim Dzsong Un észak-koreai vezető húga egy sportrendezvényen, amelyről a KCNA észak-koreai állami hírügynökség is beszámolt kedden.Kim Jo Dzsonggal kapcsolatban, aki egy phenjani gimnasztikai sportrendezvényen jelent meg bátyja társaságában hétfőn, azt találgatták, hogy eltűnésének köze lehet a Kim és Donald Trump amerikai elnök kudarcot vallott februári csúcstalálkozóját követő tisztogatásokhoz a párttagok soraiban.Az észak-koreai vezető személyi asszisztenseként is működő Kim Jo Dzsongot áprilisban látták utoljára, a Legfelsőbb Népi Gyűlés ülésén. Ezt követően nem jelent meg Kim Dzsong Un áprilisi vlagyivosztoki látogatásán sem, amelyen fivére Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott, noha korábban ilyen alkalmakkor mindig a vezető társaságában látták.A sportrendezvényen megjelent az az észak-koreai tanácsadó is , akinek kivégzéséről májusban beszámolt a dél-koreai sajtó. Kim Hjok Csol az észak-koreai vezető legfőbb tanácsadója, illetve főtárgyalója volt a nukleáris leszerelésről az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon a februári csúcs előtt, a Csoszun Ilbo című dél-koreai napilap pedig a hanoi csúcs kudarcával magyarázta a kivégzést.Korábban is előfordult, hogy a tisztogatásokról szóló jelentések nem igazolódtak be. Nagyon nehéz azonban ellenőrizni az ilyen jelentések hitelességét, tekintettel arra, hogy az észak-koreai rezsim működését titok övezi.Korábban elemzők valószínűsítették, hogy az amerikai-észak-koreai tárgyalások zsákutcába jutásáért a phenjani vezetés felelősségre fogja vonni az azokat előkészítő diplomatákat.Trump tavaly júniusban Szingapúrban találkozott először Kim Dzsong Unnal, és több vitás kérdésben - köztük a Koreai-félsziget atomfegyver-mentesítésében - született megegyezés. Mindazonáltal az atomfegyver-mentesítés ügyében nem történt konkrét előrelépés, mert Phenjan úgy vélte, Washington egyoldalú követeléseket támasztott, és nem viszonozta a feszültség elsimítását célzó gesztusait. Februárban a vietnami Hanoiban tartott második csúcstalálkozó nem vezetett kézzelfogható eredményhez, noha a felek azóta többször hangoztatták a párbeszéd folytatása iránti készségüket.