Merkel és May megállapodás alapján történő Brexitet akar

Takács Szabolcs: a magyar kormány nem áll semmilyen konstruktív megállapodás útjába



Magyarország nem áll semmilyen konstruktív megállapodás útjába az Egyesült Királyság európai uniós kilépési határidejének esetleges újabb halasztása kapcsán, ha az esélyt ad a rendezett brit kiválásra - közölte magyar újságíróknak adott telefonos interjújában kedden Takács Szabolcs miniszterelnökségi államtitkár.



Takács Szabolcs a tagállamok európai ügyekkel foglalkozó minisztereinek luxembourgi ülésén vett részt, amelynek fő napirendi pontja a szerdai rendkívüli Brexit-ügyi EU-csúcs előkészítése volt.



A kormány fontosnak tartja a "kemény Brexit" elkerülését és a lehető legszorosabb jövőbeli kapcsolatrendszer kialakítását a felek között - emelte ki.



Hozzátette, a britek kilépése rendkívül negatív folyamat, ennek nyomán szegényebb lesz az EU is, de tiszteletben kell tartani a britek akaratát.



Mint mondta, az Egyesült Királyságban élő magyar állampolgárok jogai nem fognak sérülni semmilyen forgatókönyv esetén, ez volt a legfőbb szempont a kormány számára.



Beszélt a májusi európai parlamenti (EP-) választásról is, amelynek tétje szerinte nem kisebb, mint hogy "a brüsszeli bürokraták megmondhatják-e, hogyan kell jó európainak lenni, illetve a nemzetállamok megtarthatják-e a jogot, hogy dönthessenek a jövőjükről, megőrizhessék társadalmi berendezkedésüket, szuverenitásukat".



A Miniszterelnökség uniós ügyekért felelős államtitkára aláhúzta, Magyarország abban érdekelt, hogy a következő EP bevándorlásellenes legyen, ugyanis a kormány "erős Európai Uniót szeretne létrehozni, amely erős nemzetállamokra épül, nem pedig a brüsszeli bürokrácia további terjeszkedésére".

Theresa May brit kormányfő és Angela Merkel német kancellár egyetért abban, hogy Nagy-Britanniának megállapodás alapján kell kilépnie az Európai Unióból, nem pedig megállapodás nélkül - közölte kedden a londoni miniszterelnöki hivatal.A közleményt azután adták ki, hogy a két vezető Berlinben megbeszélést tartott. May onnan Párizsba folytatta útját, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyal ugyanerről a kérdésről. A német fővárosban nem volt hivatalos közlemény a másfél órás találkozóról, de egy kormányszóvivő érintette a témát.May Berlinben Merkel támogatását kérte ahhoz, hogy a brit kilépés (Brexit) határidejét tolják ki június 30-ig. Ezzel kapcsolatban Steffen Seibert német kormányszóvivő kijelentette, hogy a halasztásról a 27 maradó tagállamnak egyhangúlag kell döntenie. A kilépés aktuális dátuma április 12-e.A Downing Street szerint May ismertette, hogy milyen lépéseket tesz a kormánya a Brexit sikeres lebonyolítása érdekében, és napra kész tájékoztatást adott Merkelnek a helyzet állásáról, beleértve az ellenzékkel folytatott tárgyalásait.A Brexitről rendkívüli csúcstalálkozót tartanak szerdán az Európai Unió tagállamainak vezetői, és ennek egyetlen napirendi pontja az Egyesült Királyság kiválási folyamata, a tagság megszűnési határidejének esetleges újbóli halasztása lesz.