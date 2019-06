Mike Pence meghirdette a ˝spanyolajkúak Trumpért˝ című kampányt

A Miamiban spanyolajkú amerikaiak részvételével tartott nagygyűlésen Pence dicsérte az elnök gazdaságpolitikáját, kiemelve, hogy az a spanyolajkú közösségek számára is felvirágzást hoz. Egyben azt állította, hogy a demokraták "szocializmust akarnak teremteni Amerikában".



Pence kijelentette: "ki kell mondanunk azt, amit az elnök az Unió állapotáról elmondott évértékelő beszédében már megfogalmazott, hogy Amerika sosem lesz szocialista ország". Utalt arra is, hogy éppen a spanyolajkú közösség tagjai ismerhetik a legjobban, mit is jelent a szocializmus. "Elszegényedett nemzedékeket és milliók ellopott szabadságát" - fogalmazott a többnyire dél-amerikai és kubai bevándorlókból és leszármazottaikból álló tömeg előtt.



Az alelnök egy nappal a demokrata párti elnökjelölt-aspiránsok első - éppen Miamiban tartandó - vitája előtt mondta el beszédét. Ezért felhasználta az alkalmat arra is, hogy felhívja az egybegyűltek figyelmét a szerdán várható vitára. Ebben szerinte olyan szocialisztikus gazdasági elvekről is szó lesz majd, amelyekről - ahogyan fogalmazott - "már bebizonyosodott, hogy milliókat szegényítettek el".



Beszéde nagy részében az alelnök egyébként ostorozta a demokratákat. Mint mondta: új adókat és több szabályozást ígérnek majd, egészségügyi biztosítást mindenkinek, és környezetvédelmi programot. Ezeket a terveket Pence drágának és nem hatékonynak minősítette.



A kampányrendezvénnyel Mike Pence útjára indította a "Spanyolajkúak Trumpért" nevű laza választási koalíciót is. Azt hangsúlyozta, hogy ez lesz "a 2020-as választási kampány legfontosabb koalíciója."



Floridában több mint kétmilliónyi regisztrált spanyolajkú szavazó él, s az államot kulcsfontosságúnak tartják mind a republikánusok, mind a demokraták a választási győzelem szempontjából. A republikánusok kivált a Florida déli vidékein élő, konzervatívként számon tartott kubai közösségek szavazataira számítanak.



Tom Perez, a Demokrata Országos Bizottság (DNC, a demokrata párt vezető szerve) elnöke hétfőn a Miami Herald című lapban közölt publicisztikájában úgy vélekedett: "a spanyolajkúak szenvednek az elnök kétségbeejtő politikája miatt". Perez, akinek szülei dominikai bevándorlók voltak, azt írta: Trump "sokat ártott a latinóknak, nem foglalkozik velünk". A demokrata pártelnök konkrét részletek említése nélkül általában a gazdaságot, az egészségügyet és a bevándorlást említette.



(Lead-kép: MTI)