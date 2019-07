Nem tárgyal tovább a kiadatási törvénytervezetről a hongkongi kormányzó

A kormányzó "halottnak nyilvánította" a törvénytervezetet, mellyel kapcsolatban korábban úgy nyilatkozott, hogy annak a tárgyalását a jelenlegi kormányzat mandátumának 2020-ban esedékes lejártáig nem fogják újra napirendre venni, a beadvány akkor pedig automatikusan érvényét veszíti majd.



A SCMP azonban rámutat: továbbra sem egyértelmű, hogy ezzel a kormányzó visszavonta-e a beadványt, ahogyan azt a tüntetők követelték.



Lam ismételten kijelentette: a kormányzat nem nevezte zavargásoknak a június 12-én zajló tüntetést, melyen a törvénytervezet ellen tiltakozók több helyen összecsaptak a rendőrökkel, akik könnygázt és gumilövedékeket vetettek be ellenük.



A kormányzó továbbra is kitartott azon álláspontja mellett, miszerint nem rendeli el az összecsapások legfelsőbb szintű kivizsgálását. A zavargásokban résztvevő vádlottakra akár 10 év börtönbüntetés lenne kiszabható - derül ki a Hong Kong Free Press című hongkongi hírportál cikkéből.



A kormányzó elismerte, hogy az elmúlt hónapok eseményeit követően az embereknek a kormányzatba vetett bizalma jelentősen megingott, de - hangsúlyozta, - valóban nincsenek tervek a törvénytervezet további tárgyalására vonatkozóan.



Joshua Wong, demokráciapárti aktivista, a 2014-es Occupy Central (elfoglalni a központot) nevű hongkongi diáktüntetések egyik szervezője Twitter-bejegyzésben reagált Lam nyilatkozatára, és rámutatott: a kormányzó a 64-es cikkelyre hivatkozva vonhatta volna vissza hivatalosan a beadványt, ezt azonban meg sem említette a beszédében. Wong szerint Lam hazudott, amikor "halottnak nyilvánította" a tervezetet, ugyanis az jövő júliusig továbbra is él a törvényalkotási programban.



A kiadatási törvény módosítását célzó tervezet lehetővé tette volna, hogy az egyébként különleges közigazgatási státust élvező Hongkong olyan feleknek - köztük Kínának és Tajvannak - adhasson ki gyanúsítottakat, akikkel eddig nem volt kiadatási egyezménye. A tervezet ellenzői attól tartanak, hogy Peking visszaélne a jog adta lehetőséggel, amelyet a politikai menekültek ellen használna fel, különösen mivel visszamenőleg is kérelmezhetné a kiadatást már lezárt ügyekben is. A bírálók ráadásul megkérdőjelezik a kínai igazságszolgáltatás tisztességét és átláthatóságát.



A törvénytervezet elleni tüntetések az elmúlt hónap során többször is milliós tömeget vonzottak, akik a beadvány teljes visszavonása mellett már Lam lemondását is követelték. Július elsején, miközben Hongkong éppen annak az évfordulóját ünnepelte, hogy 1997-ben ugyanezen a napon a brit gyarmati fennhatóság alól visszakerült Kínához, a tüntetők egy csoportja betört a kormányzati épületkomplexumba, és megrongálta az üléstermet.



A demonstrálók közül sokan Peking egyre növekvő befolyását, és ezzel párhuzamosan Hongkong demokratikus jellegének további csorbítását látják a törvénytervezetben.



