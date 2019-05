Nyugat-afrikai körutat kezdett Merkel - 10 millió eurót ígért az iszlamista terrorizmus elleni harcra

Háromnapos nyugat-afrikai körútjának első állomásán, Burkina Fasóban tárgyalt szerdán Angela Merkel német kancellár, ígéret téve arra, hogy Németország támogatni fogja a térség országait az iszlamista terrorizmus elleni harcukban és a stabilitás megteremtésében.



Merkelt a főváros Ouagadougouban katonai tiszteletadással fogadta Roch Marc Kabore elnök. Megbeszélésük után a német kancellár arról beszélt, hogy Burkina Faso és a szomszédos országok számára egyre nagyobb terhet jelent a romló biztonsági helyzet, ami a líbiai válságra és a szudáni helyzetre is kihatással van.



Ezzel összefüggésben kijelentette, hogy Németország 10 millió euró (3,2 milliárd forint) támogatást ajánl fel a nyugat-afrikai országnak rendőrségi és csendőrségi kapacitásainak bővítésére, a két testület felszereltségének javítására, illetve egy német katonai tanácsadó misszióra, amiről az előzetes tárgyalások már megkezdődtek. Merkel további ötmillió euró fejlesztési támogatást is felajánlott az országnak.



Kabore szorgalmazta, hogy Európa alakítson ki közös koncepciót a líbiai válság megoldására, külön kiemelve a fegyvercsempészetnek és a konfliktus más vonatkozásainak a térség egészére gyakorolt negatív hatását.



Merkel Ouagadougouban tárgyalóasztalhoz ült a G5-Száhel csoport öt tagállamának (Burkina Faso, Csád, Mali, Mauritánia és Niger) államfőivel is, megvitatva velük, hogyan lehetne stabilizálni az iszlamista terrorizmus, a milíciák és társadalmi elégedetlenségek fenyegette országaikat, és miként tudnának hatékonyabban együttműködni az öt ország terrorellenes alakulatai.



A német kancellár a tervek szerint csütörtökön Maliba utazik, ahol felkeresi az ország északi részén, Gaóban szolgáló német katonákat, majd Nigerbe látogat.



Az Európai Unió és Németország kiemelt jelentőséget tulajdonít a nyugat-afrikai helyzet javításának, mivel a térségben zajló konfliktusok és a szegénység fő mozgatórugói az Európába irányuló migrációnak.