Rémület a New York-i Szent Patrick katedrálisban: két benzines palackkal akart bemenni egy férfi

A New York-i Szent Patrick katedrálisnál szerda este őrizetbe vettek egy férfit, aki két benzines palackkal akart bejutni a templomba - tette közzé a New York-i érsekség.



A későbbi rendőrségi közlemény szerint a kifejezetten zavart idegállapotban lévő férfinál gyufát is találtak.



Dulakodásra nem került sor, a férfi megadta magát a rendőröknek.



A New York-i rendőrség terrorelhárító részlegének vezetője, John Miller szerdán későn este sajtótájékoztatón elmondta: az incidens helyi idő szerint valamivel este nyolc óra előtt történt, amikor a templom csaknem tele volt. A férfi bejutott a katedrális ajtaján, de a biztonsági őrök ott feltartóztatták és hívták a rendőröket. Közben a két palackból némi benzin ömlött a templom kövezetére.