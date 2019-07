Rendkívüli állapotot vezettek be Szibériában

Rendkívüli állapotot vezettek be az erdőtüzek miatt a Krasznojarszki területen, Irkutszk megyében és Burjátföld egy részén - közölte az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma hétfőn Moszkvában.



A tárca közleményében rámutatott, hogy a kiterjedt tűzvész füstje Szibéria és az orosz Távol-Kelet más régióra is átterjedt. Alekszandr Csuprijan miniszterhelyettes hétfő délelőtt kijelentette, hogy a lángok csaknem 3 millió hektáron harapóztak el, a tűzoltók mintegy 500 tűzfészek helyét határozták meg.



Délutánra meghaladta a 415 ezret az aláírások száma azon, a change.org oldalon közzétett online petíción, amely rendkívüli állapot bevezetését sürgette az orosz kormánytól a hetek óta pusztító szibériai erdőtüzek miatt. A kérvény szerzője, Olga Kozulina szerint a Jakutföldön, az Irkutszk megyében és a Krasznojarszki területen égő erdők füstje még 700 kilométerrel távolabbi területeken, így Tomszk megyében, Hakaszföldön, Kemerovóban és Novoszibirszkben is eltakarja a napot.



Az AviaLeszoOhrana orosz szövetségi erdővédelmi légi szolgálat szerint a lángok a katasztrófa sújtotta területen több mint 2,6 millió hektáron terjedtek el. A tüzet sok helyen nem oltják, mert egy 2015-ben bevezetett szabály felhatalmazza az érintett helyi hatóságokat arra, hogy ha a lángok lakott területeket és gazdasági objektumokat nem fenyegetnek, és ha az ellenük folytatott küzdelem költségei meghaladnák az okozott kárt, eltekintsenek ettől.



