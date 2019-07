Trump: megállapodtak az államadósság mértékéről a demokrata párt vezetőivel

A kormányzat megállapodott a kongresszus demokrata vezetőivel az államadósság maximális mértékéről - jelentette be Twitteren Donald Trump amerikai elnök hétfő este.



A megállapodás értelmében az államadósság plafonja 22 ezer milliárd dollár lehet, ami azt jelenti, hogy a képviselőház lehetővé teszi a kormányzatnak a szövetségi kiadások növelését.



Az egyezményt Nancy Pelosi demokrata párti házelnök és Steven Mnuchin pénzügyminiszter dolgozta ki, és 2021-re is érvényes, vagyis az államadósság mértéke már csak a következő elnökválasztás után kerülhet ismét napirendre.



Nancy Pelosi és a szenátus demokrata párti frakciójának vezetője, Chuck Schumer hétfőn este közös közleményt adott ki, amelyben leszögezték: a megállapodás "véglegesen" megszüntette a költségvetés zárolásának, vagy a költségvetési kiadások megnyirbálásának régóta folytatott gyakorlatát.



Pelosi és Schumer hangsúlyozta: a megállapodás "erősíti majd nemzetbiztonságunkat és lehetővé teszi a beruházást a középosztály számára fontos dolgokba, segítve az egészségügyet, a pénzügyi biztonságot és az amerikai nép jólétét".



A megállapodást várhatóan a kongresszus mindkét háza - a képviselőház és a szenátus is - megszavazza.



Twitter-bejegyzésében Donald Trump "igazi kompromisszumnak" minősítette a megállapodást, amely szerinte "óriási győzelem nagyszerű hadseregünknek és a veteránoknak" is.



(Lead-kép: MTI)