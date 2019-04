Új bevándorlási szigorításokat rendelt el Donald Trump

Az elnöki memorandumot Trump hétfőn este William Barr igazságügyi miniszternek és Kevin McAleenan ügyvezető belbiztonsági miniszternek küldte meg, arra utasítva őket, hogy 90 napon belül terjesszék elő az új és szigorúbb szabályokat. Ezeknek tartalmazniuk kell az azonnali hatállyal bevezetett intézkedéseket is.



A szigorítások értelmében a déli határokon megjelenő menedékkérők kötelesek lesznek illetéket fizetni kérelmük benyújtásakor, az illegálisan az Egyesült Államok területére lépett személyek pedig mindaddig nem vállalhatnak munkát, amíg a kérelmükről nem születik döntés.



A Fehér Ház egyúttal felszólította a hatóságokat, hogy gyorsítsák fel a menedékkérelmek elbírálásának folyamatát, és - az egyébként már érvényben lévő szabályozással összhangban - legfeljebb hat hónapon belül bírálják el a kérelmeket. Donald Trump az igazságügyi minisztériumot és a belbiztonsági tárcát arra is felkérte, hogy "ismét gondolják át további bevándorlási tisztségviselők telepítését" a déli határszakaszokhoz.



Az intézkedésekről hírt adó The Wall Street Journal megjegyezte: az amerikai kormányzat tisztségviselőinek véleménye szerint a déli határokon a helyzet immár tarthatatlan, a bevándorlási infrastruktúra képtelen ellátni a tömegesen érkezőket. Különösen katasztrofálisnak ítélik, hogy rengeteg gyermek érkezik a határhoz, az ő ellátásukra pedig sem a határőrizeti szervek, sem a bevándorlási hivatal eszközei nem elégségesek.



"Ez a vészhelyzet egyre szélesedik és egyre komolyabb" - fogalmaz Donald Trump memoranduma. Az elnök leszögezte azt is, hogy a határhoz érkezőkről történő gondoskodás "elvonja az Egyesült Államok vám-, és határőrizeti szerveit attól, hogy gondoskodjanak" a határok biztonságáról.



Az amerikai-mexikói határon kialakult helyzet súlyosságával egyébként a bevándorlást támogató szervezetek is egyetértenek, de úgy vélik, hogy a kormányzatnak nagyobb együttérzéssel kellene viseltetnie a szerintük a szegénység és az erőszak elől menekülők iránt.



A védelmi minisztérium hétfőn este beleegyezett, hogy a belbiztonsági minisztérium kérésére további 320 katonát küldjön a déli határokhoz. Az erről szóló utasítást Patrick Shanahan ügyvezető miniszter írta alá. A Pentagon utasítása értelmében ugyanakkor a határhoz küldött kontingensben jogászok, szakácsok és gépkocsivezetők is helyet kapnak majd.



A védelmi minisztérium utasítása lehetővé teszi azt is, hogy a katonák közvetlen kapcsolatot létesítsenek a migránsokkal, vagyis maguk is közvetlenül foglalkozhassanak velük, például főzhessenek nekik, vagy elszállíthassák őket a határról a befogadó állomásokhoz. Ezt 2006 óta tiltotta a tárca belső szabályzata.



Az amerikai-mexikói határon jelenleg 2900 katona és a Nemzeti Gárda mintegy 2000 tagja teljesít szolgálatot.