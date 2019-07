Véres megtorlással fenyegeti Amerikát az iráni ajatollah

Ha meg akartok támadni minket, csak tessék, de akkor kékről pirosra változtatjuk a Perzsa-öböl vizét".

Kermani az Egyesült Államoknak címezve szavait kijelentette:"Ez viszont nem azt jelenti, hogy atombombát akarunk, mert egyrészt nincs is szükségünk rá, másrészt pedig az iszlám előírásokba ütközik" - mondta Kermani, akit a félhivatalos ISNA iráni hírügynökség idézett.Bár Kermaninak és más hitszónokoknak nincs politikai tisztsége, a pénteki imádságok alkalmával szerepük a hangulat felkorbácsolása, különösen a keményvonalas politika hívei körében.korlátozza a 2015-ben elfogadott többhatalmi megállapodás keretében vállalt egyes kötelezettségeinek végrehajtását, ésRóháni ezzel válaszolt Donald Trump amerikai elnöknek azzal az egy évvel korábban bejelentett döntésére, hogy egyoldalúan kilép a megállapodásból, és új szankciókat rendel el Iránnal szemben.Az átfogó egyezménnyel a nemzetközi közösség azt akarta szavatolni, hogy az iráni atomprogram kizárólag békés célokat szolgáljon, Teherán ne legyen képes atomfegyver előállítására. A megállapodás értelmében Irán legfeljebb 130 tonna nehézvízzel és 300 kilogramm, 3,76 százalékra dúsított uránnal rendelkezhet. Az ezen felüli mennyiséget az országnak exportálnia kell.Az államfő azt is kilátásba helyezte, hogy az ország középső részén fekvő Arakban folytatják az atombombához szükséges plutónium előállítására is alkalmas nehézvizes reaktor építését, amelyet a szerződés értelmében leállítottak.