10 éves a Somogyi-könyvtár Íróklubja

Idén már a hatodik antológiájukat sikerült kiadniuk, melybe írásaik javát gyűjtötték.

Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte a Somogyi-könyvtár Íróklubja csütörtökön 17 órakor. A rendezvényt a szegedi könyvtár főépületében tartották, ahol az első emeleti folyóiratolvasó terem megtelt érdeklődőkkel. Műsorvezetőként Kisimre Ferenc köszöntötte az egybegyűlteket, majd átadta a szót Bálint Jánosné Ágoston Ilonának, aki röviden ismertette a közösség munkáját, érdemeit.

– Célunk, hogy az írásaink minél több olvasóhoz eljussanak és minél több helyen megjelenjenek – mondta a klub elnöke, aki immár hat éve tölti be ezt a funkciót. A Íróklub tagsága az elmúlt egy évtizedben számos díjjal büszkélkedhet, idén pedig már a hatodik antológiájukat sikerült kiadniuk, melybe írásaik javát gyűjtötték. Ebből olvastak fel szövegrészleteket, novellákat, verskölteményeket az est során. Többek között halhatta a közönség Vörös Pál, Simai Mihály József Attila-díjas költő egy-egy szövegét. Tiszteletbeli tagjuk, Diószegi Szabó Pál, a Szegedi Írók Társaságának elnöke, saját megzenésített versét énekelte és játszotta gitáron. A rendezvényen közreműködtek fiatal egyetemisták, akik felolvasóként vettek ugyan részt, de a tagság bízik benne, hogy lehetséges utánpótlásként tekinthetnek rájuk.

Az est során az irodalom mellett szerepet kapott a képzőművészet is: Bullás Mária ikonképeiből és Belovai Antalné üvegképeiből készült kiállítás. Az ünneplés örömébe némi szomorúság is vegyült, az est keretében az elnök a nemrégiben, hirtelen elhunyt Hegedűs Imréről is megemlékezett néhány perc erejéig.