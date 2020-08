Az Emlékpontban forgattak szentesi diákok – Fotók

Szentesi diáklány is sikerrel teljesített eddig a Nemzeti Színház és a Magyar Versmondók Egyesülete ötödször meghirdetett versmondó és versklip kiírásán. A közönségszavazás is segítheti továbbjutását.

A Nemzeti VERSeny felhívásával valamennyi korosztály nem hivatásos magyar versmondóját megszólították az anyaországban, a Kárpát-medencében, szerte Európában és a világon. A kiírással a hagyományos vers- és prózamondó-találkozó mellett a klasszikus és kortárs költészet újszerű tolmácsolását, a költészet és a versmondás népszerűsítését, valamint a kulturális identitás erősítését támogatják. A verseny fővédnöke Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója.

A megmérettetésre a szentesi középiskolás, Kunszabó Viktória is benevezett, versenyfilmje forgatási helyszíneként a hódmezővásárhelyi Emlékpontot választotta. A szentesi Zsoldos Ferenc Technikum idén tizenkettedikes, rendész szakos diákja a második forduló feladataként a rendszerváltozás témájához kapcsolódó versklipet forgatott. Ahogy felkészítő tanára, Mácsai Anita fogalmazott: Kányádi Sándor Kuplé a vörös villamosról című versét választották ki és elkészítették a drámai hangvételű földolgozását.

A pedagógus a helyszínválasztás kapcsán megemlítette, mennyire fontosnak tartotta, hogy diákjai a szocializmus időszakáról hiteles helyen szerezzenek információ­kat.

Az Emlékpont történésze, Nagy Gyöngyi szakmailag kifogástalan tárlatvezetésen mutatta be a korszakot a diákoknak, a közgyűjtemény a helyszínt is biztosította a kisfilm forgatásához. A Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója vezette zsűri szeptember elején dönt, de a következő fordulóba a közönség szavazatai is bejuttathatják a versenyzőket. Az Emlékpontban forgatott versklip szerkesztő-operatőre a szintén szentesi középiskolás, Chomiak Dávid.

A harmadik fordulóba, az élő döntőbe bejutott versenyzők közönség előtt, a Nemzeti Színházban vetítik le egyéb feladataik mellett második fordulós versklipjeiket is. Szavazni a YouTube közösségi videomegosztón lehet a produkciókra.