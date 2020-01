Balázs Elemér: Nekem ez a zenekar egy örök szerelem

A kétszeres Fonogram-díjas zenekar, a Balázs Elemér Group frontembere, Balázs Elemér elmondta, úgy gondolja, fontos szerepük van abban, hogy oly sok emberhez eljut ez a műfaj. A csapat számos külföldi – többek között londoni, bécsi, New York-i – jazzfesztivál vendége volt már.

– Idén húszéves a Balázs Elemér Group. Illik megemlékezni a kezdetekről.

– Hatévesen kezdtem dobolni, és végigjártam a zenei tanulmányokat. Az akkori Bartók Béla Ze­­neművészeti Egyetem jazz tanszakán diplomáztam 1988-ban (Ma Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem – a szerző). Már a konzervatórium alatt vittek játszani a nagyok, például Szakcsi Lakatos Béla, Babos Gyula. Nem volt idegen számomra, hogy belekerültem ebbe a hatalmas mélyvízbe. És azután szépen lassan kezdett kialakulni a stílusom, az egyéniségem. Utána alapítottam egy saját zenekart, aminek akkor Balázs Elemér Quintet volt a neve. Nagy megtiszteltetés volt, hogy az ismert szaxofonos, Ablakos Lakatos Dezső elvállalta a felkérésemet.



– Miért lett Balázs Elemér Group?

– 2000-ben megalapítottam a Balázs Elemér Groupot, aminek már volt egy kis előszele, hiszen akkor már elkészült a My New Way című lemezem, ahol picit már a mai hangzásvilágunk körvonalazódott. Ekkor eldöntöttem, hogy szeretnék egy női és egy férfi énekest is a csapatba. Azóta rengeteg zenész megfordult nálunk. 2015-ben megjelent egy könyvünk Örök szerelem címmel, amely tényleg azt tükrözi, hogy nekem ez a zenekar egy örök szerelem. A mostani felállás hihetetlen jó csapatot alkot.

– A saját stílusát inspirálták külföldi előadók? Vannak példaképei?

– Persze, nagy példaképem, és játszottunk is együtt a fantasztikus gitárművésszel, a vi­­­­lág egyik legjobbjával, Pat Me­­­­thenyvel. Hihetetlen áttörés volt abban az időben, hiszen egy olyan újfajta zenei stílust hozott be, ami nekem nagyon tetszett. Nehéz behatárolni, hogy mit is takar az ő stílusa, hiszen nagyon sok zenei kultúrából táplálkozik. Ha meg lehetne fogalmazni ezt a zenei hatást, azt mondanám, hogy „repülős zene”, ami bármikor, bárhol meghallgatható. A Balázs Elemér Group is hasonlóképpen működik, mi is számos kultúrából táplálkozunk. 2005-ben felvettünk egy lemezt, amelynek a címe: Magyar népda­lok. Aranylemez lett, és ezzel turnéztunk 2019-ben. Szegeden is ezt a programot játszottuk. Azért is lett olyan nagy sikerű lemez, mert a jazzt és Bartók, illetve Kodály által gyűjtött népdalokat dolgoztunk fel. Sajátos hangzásvilágot képvisel.

– Szerdán este játszottak a szegedi közönségnek az IH Rendezvényközpontban. Milyen a közönség a Tisza-parti városban?

– Jól éreztük magunkat. Na­gyon jó a közönség! Én rengeteget játszottam a városban a Jazz Fesztiválon, amelynek nagy múlt­­ja van. Fantasztikus, mindig megtiszteltetés. Sze­­retem a szegedi fílinget! Azt gondolom, hogy nagyon sok ember köszönheti a Balázs Elemér Groupnak azt, hogy a műfajnak ekkora közönsége van országszerte. Sok zeneszerető ember, aki hallott minket, szerette később aztán meg a jazzt, és vált rajongóvá. Erre nagyon büszke vagyok, mert azt mutatja, hogy nagykövetei vagyunk a jazznek. A hangzásunk könnyedebb, populárisabb az ének miatt, ezért sok mindenkihez eljut. És ez nagyon fontos.