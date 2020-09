Elmarad a XVI. Szegedi Őszi Zsidó Kulturális Fesztivál

A tegnapi napon (szeptember 03.) a MAZSIHISZ és BZSH ügyvezető igazgatója azt a döntést hozta, hogy a fokozódó vírusveszély és a fertőzöttek számának növekedése miatt az összes magyarországi zsinagógát haladéktalanul be kell zárni. Ez az összes rendezvényt, istentiszteleteket, ünnepeket és az idegenforgalmat is érinti és további tájékoztatásig érvényben marad. Emiatt a XVI. Szegedi Őszi Zsidó Kulturális Fesztivál és annak nyitórendezvénye is elmarad és határozatlan időre felfüggesztésre került. – áll az Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért kuratóriumi elnökének közleményében.