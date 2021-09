Gálaműsorral és díszelőadással nyílt meg a szentesi színház – Fotók

Tizenhárom év után nyitotta meg újra a kapuit a Tóth József Színház és Vigadó. A patinás épületegyüttes felújításával egy olyan turisztikai attrakció alakult ki a városközpontban, amely éves szinten akár több mint húszezer látogatót is vonzhat. Az újranyitást követően a színház szimbolikus kulcsát összetörték, hogy ezután soha többé ne zárhasson be.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev álságos ígérgetésbe kezdett a pedagógusoknak

A színház előtt felépített szabadtéri színpadon kétórás gálaműsorral, az épületben pedig körsétával várták az érdeklődőket a szentesi Tóth József Színház és Vigadó újranyitásán.

A gálán a szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola, a Jövőnkért Néptáncegyüttes, valamint a Horváth Mihály Gimnázium drámatagozatának jelenlegi hallgatói léptek fel, mellettük pedig Kárász Zénó, Bajomi Nagy György, Zséda, Fesztbaum Béla, Szőke András, Badár Sándor, Varga Miklós, Gregor Bernadett, Straub Dezső, Xantus Barbara és a békéscsabai színház művészei léptek színpadra.

Míg a közönséget a gálaműsor varázsolta el, a körsétán résztvevőket a felújított színház kápráztatta el. A bejáráson Szvetnyik Józsefné az első között sétált a megújult épület falai között.

– Emlékszem gyerekkoromból, ugyanilyen volt a színház akkor is, csak most szebbek a színek. Iskolás koromban még a színpadon is álltam, az Aranyszívet adtuk elő az iskolánkkal. Aztán sokáig itt dolgoztam pénztárosként is, úgyhogy én különösen vártam már, hogy újra kinyisson a színház. Bérletünk is van, a gyerekeimnek is, biztosan sokat járunk majd ide – mesélte a szentesi asszony.

Az újranyitást már nemcsak ő, de az egész város várta. A színházterem a hányattatott sorsú Petőfi Szálló épületében áll, és ahogy az egykori szálló, úgy a színház felújítása sem ment simán: a munkákat még 2019-ben kezdték meg, az egy évesre tervezett munka végül majdnem három évig tartott. Talán erre is gondolhatott Szabó Zoltán polgármester, amikor a megnyitón arról beszélt, óriási szikla gördült le a válláról a színház elkészültével.

Ezen felül a szakmai munka súlya sem a szentesieket nyomja, ugyanis tartalommal a békéscsabai Jókai Színház tölti meg a Tóth József falait. Elsőként Tamási Áron: Vitéz lélek című előadása került színre az újjáépített színház színpadán, de a többi előadást is a békéscsabaiak hozzák majd Szentesre.