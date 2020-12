Tanulságos évtől búcsúzik a társulat

Bizonytalanság – Barnák László szerint ez a szó összegzi leginkább a Szegedi Nemzeti Színház idei esztendejét. Az igazgató azonban hangsúlyozta, a járványhelyzet okozta nehézségek, lemondások és veszteségek egy fontos és szép tanulságra is rávilágítottak.

Az idei 12-ből mindössze 4 hónapon át tudott a Szegedi Nemzeti Színház társulata kö­­­zönség előtt játszani a két játszóhelyen összesen 165 előadásán. Ez havonta több mint negyven előadást jelent, ami a körülményekhez képest kimagasló teljesítmény, pláne a nézettségi adatok fényében.

Fény a sötétben

– Tavaly 85 százalékos volt a nézettségünk, idén átlagosan 84 százalékos. Az adatok tehát azt mutatják, hogy a nézők érdeklődése töretlen, és a veszélyhelyzet ellenére is ugyanolyan kedvvel jártak színházba, vállalva a kényelmetlenségeket, mint a hőmérőzés, a távolságtartás, a kézfertőtlenítés vagy a maszkviselés. Ezekben a nehéz időkben rengeteg erőt tudtunk meríteni közönségünkből, amiért nagyon há­­lásak vagyunk. Az év legnagyobb és legszebb tanulsága számunkra, hogy a színházra minden körülmények között szükség van – fogalmazott az igazgató, aki hálával emelte ki továbbá, hogy a kedden zárult bérlet- és jegyvisszaváltási időszak során nagyon sokan támogatták a színházat, és nem igényelték vissza a jegyeik, bérleteik árát.

Lelki és anyagi teher

A kényszerű, hézagos nézőterek és bezárások anyagilag is komoly nehézségeket okoztak a teátrum számára.

– A tervezett bevételeinknek mindössze körülbelül az egyharmada folyt be idén, több mint 150 millió forintos kieséssel kell számolnunk – közölte Barnák László. Hozzátette, az idei esztendő érzelmileg is óriási kihívások elé állította a művészlelkeket.

– A töredékházak, majd a zárt kapuk bizonytalansága mellett nyilván aggódott mindenki a saját és hozzátartozói egészségéért is, hiszen sokan vagyunk, csaknem 250 ember dolgozik a színházunkban. Az is öröm számunkra, hogy beváltak a járvány­ügyi óvintézkedéseink, hiszen nem váltunk gócponttá, csupán elvétve voltak covidos munkavállalók – részletezte.

Produkciók a polcon

– Ezen a héten kerül befőttes­üvegbe a 39 lépcsőfok produk­ciónk, az 1984 és A padlás mel­­lé. Jövő héten végéhez ér a Dido és Aeneas és a Négyhangú opera próbafolyamata is, januárban pedig elkezdődik a Black Comedyé. Ezeket a darabokat a nyitás után gyors felelevenítést követően rögtön tudjuk majd játszani. Ha a legoptimálisabb esetet vesszük alapul, és az idei évadban még kinyithatunk, akkor mindezek mellett a Sirályt, a tervezett továbbjátszásainkat és a Szöktetés a szerájbólt is mindenképpen szeretnénk bemutatni – mondta. A produkciók online közvetítésén is sokat töprengtek, ám a jogdíjak, a szükséges technikai háttér hiánya és a szűkös anyagi lehetőségek ezt nem teszik lehetővé.

A közelgő ünnep kapcsán el­­árulta, a színház közösségi oldalán és honlapján több meglepetéssel is készül a társulat: az érdeklődők ízelítőt és szívmelengető részleteket kaphatnak majd a készülő előadásokból.