A belváros arculatát meghatározó épületegyüttes felújítása késik - Áprilisban befejeződik a Csipkesor felújítása

– A Csipkesor nyár végén indult felújításának leglátványosabb része most az, ami az üzlethelyiségekben folyik – mondta tegnapi sajtótájékoztatóján Czirbus Gábor alpolgármester. Elhangzott, az egykori cipőbolt három részre tagolásával, illetve egy raktár átalakításával további öt helyiség lesz bérbe adható, s ha lesz rá igény, az önkormányzat által jelenleg használt két helyiséget is kiürítik. A használatban lévők megújítása – a homlokzat hőszigetelése, a belső burkolatcsere, a fűtés és az elektromos rendszer felújítása, illetve az ajtók, kirakatüvegek cseréje – is folyik, méghozzá a bérlőkkel egyeztetve.



Czirbus emlékeztetett: az új városvezetés 20 százalékkal csökkentette az itteni üzletek bérleti díját. Akinek van szerződése, továbbra is ennek megfelelően fizet majd, az új helyiségek díját pedig értékbecslés alapján fogják megállapítani.



– Nagyon örülünk a munkának, mert 2001 óta egy beázás miatti festést leszámítva semmilyen felújítás nem történt az üzlethelyiségben – mondta az egyik bérlő, a sportruházati boltot üzemeltető Gyömbérné Szabó Jolán. Meg is mutatta nekünk az egyelőre még üres, de szépen kifestett, visszaköltözésre váró üzletet. Hozzátette, reméli, hogy a hőszigetelésnek köszönhetően a költségeik is csökkenni fognak.



Megkérdeztük az alpolgármestertől, miért halad a felújítás a tervezettnél lassabban – mint megírtuk, eredetileg decemberben be kellett volna fejeződnie. Kiderült: másfél hónapos csúszást okozott, hogy közműkiváltást kért a szolgáltató, illetve még egy hónapnyit, hogy egy lakóközösség érvényesítette azt az igényét, hogy csak 30 nappal az arról szóló értesítés után kezdődhessen a munka. – Az építőanyagok itt vannak, amint az időjárás engedi, folytatódik a járda lerakása is – mondta Czirbus. Egy olvasónk észrevételére pedig – aki szerint a fém állványzat a hegesztéseknél nincs felületkezelve, ezért az korrodálódhat – azt válaszolta, a kész munkát csak akkor veszi át az önkormányzat, ha a műszaki ellenőr jóváhagyta. A befejezés áprilisban várható.