A cégvezetés állítja, nem terveznek nagyarányú elbocsátást, a dolgozók mégis aggódnak a makói Continentalnál

volt olyan, aki ment rendesen a délutáni műszakjába, és beérkezésekor közölték vele, azonnali hatállyal vége.

Nem tervez csoportos létszámleépítést a Continental Makón. Archív fotó: Karnok Csaba

– A múlt héten közölték velünk, hogy ha tudunk jó lehetőséget, keressük, mert elbocsátások vannak, lesznek, mivel kevesebb a megrendelés. A múlt héten 40-50 embert küldtek el, tegnap is jó párat, 10 fölött – jelezte lapunknak névtelenül a Continental egyik dolgozója, kérve: járjunk utána, mi igaz a gyárban keringő szóbeszédből. Ezek szerint akár 400 fős leépítés is várható a közeljövőben, és emiatt az alkalmazottak közül most nagyon sokan aggódnak.Az üzem Makó legnagyobb munkaadója,, ezért érthető, hogy az ilyen információk aggodalmat keltenek városszerte. Informátorunk azt is hozzátette:– A globális autóipari folyamatok következtében a tavalyi év második felétől csökkenést mutat az iparág, ami minden szereplőre hatással van. Makói gyárunkra is, és emiatt a természetes fluktuáción és a projektszerűen bevont bérelt munkaerőn túl minimális állományi létszámkorrekciót kezdeményeztünk – válaszolta érdeklődésünkre a vállalat.A tájékoztató azonban hangsúlyozza, hogy ez az igazítás távol van az értesülésünkben megfogalmazott nagyságrendtől, és a jelenlegi terveik szerint sem szándékoznak nagyarányú, azaz csoportos létszámcsökkentést végrehajtani.