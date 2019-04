A gitár volt a legnépszerűbb hangszer: a húrok közé csapnak a honvédi gyerekek

– A családunkban nincs muzsikus, én vagyok az első – mondta a Honvéd-program részeként zajló gitároktatás egyik résztvevője, a 11 éves Pintér László. Korábban nem tanult zenélni. A kíváncsiság hozta a tanfolyamra – mindenképp meg akart tanulni valamilyen hangszeren játszani. Egyelőre csak egyszerű népdalokat tud eljátszani, de szeretné megtanulni a Despacitót is, sőt még komolyabb tervei is vannak.A gitárkurzus 15 fiatallal indult, és most, a lemorzsolódások után 7, állandóan járó gyerek maradt a tanfolyamon. A programban egyébként táncot, drámát és képzőművészetet is oktatnak a honvédi gyerekeknek tavaly szeptember óta. A hangszerek közül egy előzetes közvélemény-kutatás alapján választották éppen a gitárt – mondta Andrási Lilla projektmenedzser. Az órák péntekenként vannak a Szikszai-iskolában, és még mindig fogadnak új jelentkezőket.– Nemcsak a hangszer kezelését tanulják meg, hanem azt is, hogy egy csoportban, egymásra figyelve dolgozzanak – mondta a gitároktatást vezető Rónai Dániel. Hangsúlyozta, nem gitárvirtuózokat akarnak nevelni, inkább a zenére, a művészetekre nyitott gyerekeket. – A zene az egyik legkomplexebb fejlesztő tevékenység, hiszen figyelni kell arra, mit csinál a jobb és a bal kéz, és közben a kottára is – tette hozzá, de azt is megjegyezte: van a tanítványai között olyan, akiből idővel akár művész is válhat.