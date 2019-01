A makói önkormányzat meg akarja tartani a jó szakembereket - Megemelték a vezetők bérét

Ahogyan előre jeleztük, nem emelkedik idén a makói önkormányzati képviselők bére. A tegnapi testületi ülésen csak egy jogtechnikai módosítás miatt alkottak a javadalmazásukról új rendeletet, a lényeg változatlan maradt: az illetményalap összege továbbra is 38 ezer 650 forint. A képviselőket havonta ennek 2,2-szerese illeti meg; ezenfelül ennek az összegnek a 45 százaléka jár annak, aki bizottsági tag, illetve 90 százaléka a bizottsági elnököknek és a tanácsnokoknak.



Nő viszont az önkormányzati intézmények és cégek vezetőinek fizetése. Az erről szóló javaslat előterjesztésekor Kruzslicz-Bodnár Gréta aljegyző azzal indokolta a lépést, hogy a jó szakembereket csak akkor tudja megtartani az önkormányzat, ha javadalmazásukat közelíti a piaci bérekhez. Ennek érdekében 2 év után bruttó 100 ezer forinttal, összesen bruttó 500 ezerre nő az idei évtől a Hagymaházat vezető Zsámboki Erikának, a sportcsarnok-igazgató Márton Imrének, a helyi tévét irányító Keresztúriné Kisistók Tímeának, a városgazdálkodás első emberének, Nagy Nándornak, az óvodaigazgató Bányai Anitának, a népjóléti intézményt vezető Tóthné Balázs Andreának, illetve az összevont múzeum és könyvtár direktorának, Szikszai Zsuzsannának a havi jövedelme. A kivételt a Hagymatikum főnöke, Gergely Gábor jelenti, akinek bruttó 500 ezerről nőtt 600-ra a fizetése. Török Miklós (DK) a szavazás előtt arra kérdezett rá, vajon a dolgozók bére is nőtt-e az elmúlt két évben hasonló arányban. Toldi János (Fidesz–KDNP) arra hívta fel képviselőtársa figyelmét, hogy a kötelező minimálbér-emelésekből következő fizetésemelések az önkormányzati cégek, intézmények dolgozóira is vonatkoztak.

Az ülés végén a város megújította együttműködési megállapodását a helyi nemzetiségi – a román és a roma – önkormányzatokkal, illetve egy-egy új tagot választott a Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriumába, illetve a helyi értéktárbizottságba. Mindkét testületben azért volt szükség tisztújításra, mert Urbancsok Zsolt levéltár-igazgató leköszönt. Az előbbi grémiumba helyére Rója István, az utóbbiba Szűcs Tamás került – mindketten pedagógusok.