A Makovecz teret még mindig árkok szabdalják: van, ahol az ott lakók jóvoltából szűnt meg a balesetveszély

Az egyik lépcsőházba nem lehet az úttest felől bejárni egy árok miatt, egy másik mellett a kihelyezett padra sem tud ülni senki a felbontott járda és az oda halmozott építő- anyag miatt – tapasztaltuk tegnap a makói Makovecz téren, a Hagymatikum fürdővel szemben. Egy olvasónk panasza nyomán látogattunk a helyszínre.Mint hónapokkal ezelőtt megírtuk, Makón városszerte probléma, hogy különböző kábelek fektetése miatt feltúrják a földet, megbontják az úttestet, a járdát, aztán a helyreállítás elmaradozik, esetleg sokára és gyalázatos minőségben készül el. Emiatt sok helyütt műanyag csövek állnak ki a földből hetek, hónapok óta (2018. szeptember 21.: Megunták a lakók a kilógó kábelcsöveket).Az egyik érintett terület, a Ráday-lakótelep egyik közös képviselője, Móra Ferenc akkor azt ígérte lapunknak, ha rövid időn belül nem szünteti meg a kivitelező a balesetveszélyes helyzetet, ők maguk fogják betemetni a gödröket, polgári engedetlenségi megmozdulásként.– Így is történt – mondta tegnap lapunknak Móra. Azt mondta, az egyre csúszó ígéretekben bízva február 10-ig vártak, de miután nem történt semmi, a három legveszélyesebb árkot maguk a lakók temették be. Hozzátette, igyekeztek szakszerűen dolgozni: a kábelek végét lezárták, mielőtt a földbe kerültek volna. Most azt tervezik, hogy mivel itt a jó idő, be is füvesítik a gödrök helyét.Megkérdeztük a makói polgármesteri hivataltól, pontosan melyik távközlési szolgáltató hagyta félbe a munkát a Makovecz téren, illetve hogy tud-e a város valamit tenni annak érdekében, hogy a társaságot rászorítsa a beruházás befejezésére itt, illetve a város más területein. Amint választ kapunk, visszatérünk a témára.