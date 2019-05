A polgármesterek is nyeregbe pattantak - Bicikliút-avató Makón

A ragyogó időben sokan vállalkoztak a bicikliút kipróbálására. Fotó: DV

A ragyogó időben sokan vállalkoztak a bicikliút kipróbálására. Fotó: DV

Sokan járnak kerékpárral Makó és Maroslele között – vannak, akik sportcélból, mások például dolgozni. A két település közti mintegy 6 kilométeres távolságot korábban az akkoriban egyébként is rossz minőségű, ráadásul igen forgalmas autóút szélén lehetett megtenni biciklivel. Egy ideje azonban szerencsére más a helyzet, elkészült és járható ugyanis a Makót Maroslelén át Hódmezővásárhellyel összekötő kerékpárút. Mint korábban megírtuk, a beruházásra a három érintett önkormányzat összesen 400 milliós támogatást nyert, az út teljes hossza pedig 33 kilométer. Nemrégiben mi is kipróbáltuk, és kiderült, az aszfalt kifejezetten jó minőségű, élmény rajta gurulni.Az új utat hetekkel korábban már átadták hivatalosan Hódmezővásárhelyen, majd Maroslelén is – tegnap pedig Makón. A Maros-parti városban Farkas Éva Erzsébet polgármester a rövid ünnepségen arról beszélt, hogy ez az út a makói sikertörténetnek egy fontos része, és hogy a térséget is beleértve mintegy 60 milliárd forintnyi, a közlekedést segítő beruházásra került sor az elmúlt néhány évben.Ami ebből a most felavatott bicikliút Makó és Maroslele közti szakaszát illeti, az 7,4 kilométer hosszúságú, amiből 6 kilométernyi a külterületi szakasz. Itt két kisebb hidat is meg kellett építeni, hogy át tudják vezetni az aszfaltszőnyeget a csorgókon. A belterületen nemcsak maga az út épült meg, de az érintett lakók kérésére 36 parkolót, illetve ugyanennyi bekötőt létesítettek, és kihelyeztek 4 kandelábert. Ráadásként összesen 8500 négyzetméteren újult, szépült meg az út menti zöld felület.A nemzeti színű szalag átvágása után a kerékpárút egyik belterületi pontjáról, a Szép és az Almási utca kereszteződéséből többtucatnyian vágtak neki, hogy átkerekezzenek Maroslelére. Nyeregbe pattant Farkas Éva Erzsébet, illetve maroslelei kollégája, Martonosi György is.