"Ahová ezzel a kocsival leparkolok, ott nem kell fizetnem a szállásért" - német csodák a Maros-parton fotókon

- Ahová ezzel a kocsival leparkolok, ott nem kell fizetnem a szállásért! – mondta büszkén a szentesi nyugdíjas gépész, Halász Lajos, miközben bemutatta minikonyhával is felszerelt, lakóautóvá átalakított T4-es Volkswagen transzporterét. Az átalakítást maga végezte 6 éve, s mint meséli, azokban a napokban nem sokat aludt. Azóta viszont járja vele az országot, néha az unokáit is magával viszi.A hétvégi, sorrendben kilencedik makói VW konszern-találkozón talán az övé volt az egyik legérdekesebb kocsi, de a német márkák rajongói láthattak még sok különlegességet. Közel száz autó tulajdonosa jött el ide szerte az országból. Mivel a Maros-parti rendezvényt 3 naposra tervezték, sokat sátrat vertek, bográcsoztak, grilleztek, s közben voltak bemutatók, versenyek, a résztvevők még a városban is tettek egy kört járgányaikkal.A rendezvény egyik szervezője, Lóczi Gábor azt mondta, a találkozó ötlete onnan jött, hogy régen, Kübekházán volt egy hasonló találkozó, ami abbamaradt, ezért úgy döntöttek, megpróbálkoznak egy hasonlóval Makón. Az első találkozón még húsz-harminc autó volt csak. Arról, hogy mi tartja össze a német autómárkák rajongóit, azt mondta, a német minőség. – Amikor egészen ifjú koromban az első ilyen kocsit megláttam a városban, azonnal eldöntöttem, hogy nekem is kell egy hasonló. Szerelem volt az első látásra – mondta.