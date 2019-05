Azt mondták, nem fog az működni - tévedtek: évente 6000 kilowatt áramot termel Tibor

Kiss Tibor háza a Kis utcán, madártávlatból. Első fecske volt, nem bánta meg. Fotó: DV

Ha áramszünet lesz, nála is elmegy majd a villany? Ezt is megkérdezték Kiss Tibortól Királyhegyesen, amikor 2016- ban Kis utcai, hagyományos, vert falú házának tetejére fölszereltette a napelemeket. A válasz: igen, mert a ház hálózata kapcsolatban van az áramszolgáltatóval. Akadt olyan vélemény helyben, hogy az egész nem fog működni, Tibor azonban hitt benne. Korábban, amikor kamionnal járta Európát, látta, Németországban milyen sokan használják a napelemeket. Mielőtt saját erőből, 2,5 millió forintból belevágott volna, a hivatásos sofőr sokat olvasott arról, hogyan érdemes hozzáfogni, mire célszerű használni az áramot, és hogyan fog elszámolni a szolgáltatóval. Padlófűtést készített, a fűtésbe belekombinálta az áramot. Az épp fel nem használt áramot a rendszer beletáplálta a hálózatba, ezeket a mennyiségeket oda- vissza méri az óra.– Továbbra is azt mondom, megérte belevágni – mondta lapunknak Kiss Tibor. – A fű- tésben a hidegebb napokon szükség volt a gázra is, de egy modern, az enyémnél jobban szigetelt házat be lehetne fűteni csak árammal. Ahogyan számoltam, ez a beruházás 7 év alatt megtérül – magyarázta a férfi.A háztetőn működő rendszer egy év alatt 6000 kilowatt áramot termel.Az utóbbi néhány évben megyeszerte megszaporodtak a napelemes rendszerek a házakon, energiatermelő parkok épültek. A hét folyamán egyébként Királyhegyesen fölavatták a felújított községházát, amelynek a tetején szintén napelemes rendszer működik.