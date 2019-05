Emlékérmet veretett Makó

Farkas Éva Erzsébet polgármester és a tervező, Fritz Mihály, no meg az érme. Fotó: makói önkormányzat

Ma avatják a könyvtárat

A Deák Ferenc utcában ma délben avatják fel a József Attila Könyvtár új, Makovecz Imre által tervezett épületegyüttesét. A ceremónia díszvendége Áder János köztársasági elnök lesz, aki az ünnepség előtt, 10 órától helyi iskolásoknak tart előadást a klímavédelemről a Hagymaházban. Az átadás előtt térzenét ad a Magán Zeneiskola Csikota József karnagy-igazgató vezetésével, közreműködik a Magyar Állami Népi Együttes. A könyvtárat Kiss-Rigó László megyés püspök áldja meg. Az épületet egész nap megtekinthetik az érdeklődők, az előtte lévő téren kézműves-foglalkozások és vásár várja a vendégeket.

Különleges módon, plakett és érme verésével is emlékezetessé teszi a makói önkormányzat a város török vész utáni újjátelepülésének 320. évfordulóját. A képviselő-testület, mint korábban megírtuk, Fritz Mihály szegedi szobrász- és éremművészt kérte meg az új megtervezésére – a neve ismerősen csenghet a makóiak számára, hiszen a Hagymaház előtti Múzsák kútja is az ő alkotása. Úgy tervezték, hogy egy szegedi vállalkozás fogja elvégezni az érmék verését, és 300 darab készül belőle. A mester a munkával most készült el, így tegnap mutatták be az alkotást a városházán.A 6 centis átmérőjű, patinázott bronz emlékplakett és -érem előlapján a város 1990. február 9-én hatályba lépett címere látható, mely a legősibb, 17. század elején használt pecsétnyomó alapján készült Szekeres István makói grafikusművész tervei nyomán. A hátlapon a Magyar Királyi Udvari Kamara által 1699. május 7-én kiadott pozsonyi oklevél egy részlete látható. Ez utóbbi azért fontos történelmi relikvia Makó számára, mert ebben ígértek négyéves adómentességet mindazok számára, akik hajlandóak a városban megtelepedni, illetve oda visszatérni.Az emlékérme egyrészt a városháza díszdobozban átadásra kerülő reprezentációs ajándéka lesz a jövőben, de meg is lehet vásárolni, méghozzá mától, az új könyvtárban, 8000 forintos áron. A város egyébként legutóbb három esztendeje, a Návay-emlékév alkalmával veretett emlékérmet.