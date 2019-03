Gitárral fojtotta bele a szót a párttitkárba: Dévai Nagy Kamilla a halálból is visszatért, hogy zenélhessen

Dévai Nagy Kamilla Klárafalván is sikert aratott. Fotó: Szabó Imre

– Igazából én nem akartam gitározni, énekelni, jobban érdekelt a tanítás – nyilatkozott lapunknak klárafalvi koncertje után a népdalénekesként feltűnt, majd egy szál gitárral megzenésített verseket, saját szerzeményeket is előadó Dévai Nagy Kamilla.A fél évszázada színpadon álló, Liszt Ferenc-díjas előadóművész 34 nyelven énekel, s ezzel bekerült aGuinness-rekordok könyvébe. Járt mind az öt kontinensen, de épp egy Klárafalvához hasonló kis faluban, Kémesen érezte meg, hogy ez valamiféle hatalmat is jelent. A fellépés közben ugyanis az első sorban ült a falu párttitkára és tanácselnöke, akik folyamatosan beszélgettek egymással, mit sem törődve a műsorral.– Fogtam magam, lementem a színpadról és odaálltam kettőjük elé, onnan játszottam tovább. Ők persze szégyenkezve hallgattak el – nevetett.– Rájöttem, hogy ha én ilyen nagy embereket is el tudok hallgattatni, akkor ez fontos dolog – mondta.– Akármilyen helyzetbe kerül is az ember, mindig van kiút – jegyezte meg, amikor emlékezetes autóbalesetéről beszélt. A koncerten is elmondta, hogy 1996-ban, éppen a magyar kultúra napján egy fellépésről hazafelé tartva a kocsi, amelyet valaki más vezetett, kis híján belerohant egy szemből jövő kamionba, mert a sofőr elaludt. Az autó végül az úttestről letérve a 7 méterrel lejjebb lévő szántóföldön rohant neki a fának. Amikor a tűzoltók lángvágóval kivágták az összeroncsolódott kocsiból, a klinikai halál állapotában volt. – Amikor a kórházban magamhoz tértem, kiderült, hogy nem tört el semmim, de nyaktól lefelé megbénultam, csak a jobb kezem mozgott. A fiamnak azt mondtam, amikor bejött meglátogatni, hogy mérget hozzon nekem – emlékezett vissza a vészterhes pillanatokra.A kiutat végül egy valóságos csoda mutatta meg számára, a kocsi roncsaiból ugyanis sikerült épen kivenni a gitárját. A hangszert, amelyet következetesen nem tárgyként nevez meg, azt mondja rá: ő. – Amikor az ágyban fekve rám rakták, mást nem tudtam tenni, mint hogy megpengettem. És csodák csodája: a gitár nemcsak hogy épen maradt, de még csak el sem hangolódott – elevenítette fel a megható pillanatot. – Akkor azt mondtam, ha a gitár túlélte a balesetet, akkor nekem is talpra kell állnom, és játszanom kell rajta – tette hozzá. Bár addig a pillanatig rendszeres vendége volt a televíziónak, a rádiónak, a balesete után szinte megfeledkeztek róla. – Végül kiderült, hogy ez vezetett el az álmomhoz: végre taníthatok, amiben legalább annyi örömet találok, mint a fellépésekben – mondta mosolyogva Dévai Nagy Kamilla.