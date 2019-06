Két hónapja nem ég egy lámpa Makón

– A Posta utca sarkától a Nagyér sétányig tartó utcaszakaszon a középső lámpa nem ég március eleje óta – panaszolta egy olvasónk, Lakatos Lajosné a makói Hunyadi utcából. Azt is hozzátette, a problémát jelezte a közvilágítási hibák elhárításáért felelős Sistrade Kft. nevű cégnek, ám hiába: azóta sem történt semmi az ügyben.

Immár egy hete mi is me­g­gy­őződtünk a panasz jogosságáról. Bár a többi lámpa az út mentén világít, az az egy tényleg nem. Forgalmas belvárosi utcáról lévén szó, így is probléma az a kis szakasznyi sötétség. Az pedig különösen bosszantó lehet az arra közlekedőknek, hogy a lakossági jelzések ellenére több mint két hónapja nem történt az ügyben semmi.



Kézbe vettük az ügyet, és mi is bejelentettük a hibát a cég hibabejelentő oldalán, minden adatot pontosan megadva. Ez múlt héten csütörtökön történt. A lámpa még mindig nem világít.



Ha lesz valamilyen fejlemény az ügyben, visszatérünk a témára.