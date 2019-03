Kóstolók, gépek és piknik után volt, aki álmai munkahelyét is megtalálhatta Makón - fotók

– Én már 8 évesen egy traktor nyergében ültem – mondta büszkén a Galamb József nevét viselő makói agráriskola hétvégi boronapiknikjén a mezőgazdasági gépésztechnikusnak tanuló Bozsák Norbert. Egy csaknem háznyi méretű kombájn tövében beszélgettünk vele, amit – mint határozottan kijelentette – akár darabjaira is szét tud szedni, majd összerakni. Minden bizonnyal igazat mondott, hiszen a domaszéki fiatalember nemrégiben bejutott a szakmai verseny országos döntőjébe. A megyeszékhelyhez közeli faluból azért jár át Makóra tanulni, mert nagyon jónak tartja az iskolát. Neki egyébként nincs szüksége állásajánlatra: azt tervezi, a családi gazdaságban fog dolgozni.Az iskola a hétvégén már másodszor szervezett ilyen rendezvényt az Aradi utcai külső tanterületen. Idén az égiek is a szervezők mellé álltak, így a szabad ég alatt nemcsak állatsimogató várta az érdeklődőket, de azt is láthatták, miként dolgoznak az erőgépekkel a diákok a szántóföldön. Volt még ételkóstoló, lehetett díszcsokrokat készíteni, de például mikroszkópba is bele lehetett nézni. A legfontosabb cél persze most is az volt, hogy a végzős diákokat összehozzák azokkal az agrárvállalkozókkal, akik fiatalítani akarnak. Horváth Zoltán igazgató azt mondta, sok közülük akár már válogathat is, mert korábban is kapott álláslehetőséget – olykor magasabb fizetéssel, mint tanáraik.