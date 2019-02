Makó az autórajongók Mekkája lehet: csak nyár végére készül el a Ford-fal

Galamb József szülővárosában sokan örülnek a hányatott sorsú, ipartörténeti jelentőségű fal megmentésének. Fotó: Szabó Imre

– A kivitelezés határideje augusztus 31-re módosul – tájékoztatta lapunkat a makói önkormányzat, amikor megkérdeztük, mikorra várható a Ford-fal restaurálásának befejezése. Azért érdeklődtünk, mert egy korábbi tájékoztatás alapján tavaly azt adtuk hírül, a munka idén tavaszra befejeződik – ehhez képest a helyszínen egyelőre az indulásnak sem látni nyomát. A rekonstrukció azért sürgető, mert miközben a falat pusztulás fenyegeti, nemrégiben volt 110 éves a Makóról elszármazott Galamb József által tervezett, az évszázad autójává választott Ford T-modell.Az egykori Ford-lerakatnak arról a faláról van szó, amely a Vásárhelyi utcára néz. Ez a Deák Ferenc és a Vásárhelyi utca sarkán álló épületben 1922 és 1944 között működött, Galamb József rokonainak jóvoltából. A falon még ma is kivehető a Ford–Lincoln–Fordson felirat, és a négy, autókat ábrázoló képből is felismerhető egy, még ha nagyon nehezen is. Az épületben egyébként jelenleg autóalkatrész-kereskedés működik.A városháza a késlekedés okáról azt írta, az önkormányzat a hajdani Ford-lerakat és összeszerelő műhely homlokzatát az eredeti állapothoz hűen szeretné megújítani. Ennek érdekében a lakosság, a helyi levéltárosok, történészek és szakemberek segítségét kérték – a felhívást, hogy akinek van rajza, fotója a fal eredeti kinézetéről, jelentkezzen, lapunkban is közzétettük. Az adatgyűjtés végül a vártnál hosszabb időt vett igénybe.A megvalósítandó terv jelenleg főépítészi egyeztetés alatt áll. Úgy tudjuk, ezek alapján a teljes homlokzatot, illetve a reklámfeliratokat és az ábrákat is újraalkotják.Azt pedig a február eleji testületi ülésen mondta el Farkas Éva Erzsébet polgármester, hogy a kivitelezésre az Amandinus Kft. kapott megbízást, a felújítás pedig összesen 12,5 millióba kerül. A pénzből 7 milliót a város áll, a többit a Miniszterelnökség kulturális örökségvédelmi elő- irányzatából kapja meg, de ad félmilliót a Galamb család és 450 ezret az épület tulajdonosa, a Népi Iparművészeti Kft. is.