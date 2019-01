Makón még a falon vannak a kisgazdák és az MDF

z erősen megfakult plakát a főtéri Lordok háza polgármesteri hivatal felőli árkádjának belső falán látható, és az Egyesült Kisgazdapárt miniszterelnök-jelöltjét, Szabó János földművelésügyi minisztert ajánlja az emberek figyelmébe. Az elmúlt 25 év viharait minden bizonnyal azért élte túl, mert nagyjából 3 méteres magasságban helyezték el. A pártra, amely a Torgyán-ellenes kisgazdákból szerveződött és végül 1994-ben esett ki a Parlamentből, ma már nem sokan emlékeznek. Pedig annak idején Makó az egyik bázisa volt: a város első polgármestere, Sánta Sándor ugyanis egy időben ennek soraiban politizált – ma fideszes önkormányzati képviselő.



Ám van egy másik, ugyancsak megszűnt párt emlékét idéző és még mindig falon látható felirat is Makó belvárosában. A Szegedi utca egyik háztömbjén még mindig virul az MDF (Magyar Demokrata Fórum) fehér tulipánja. Gilicze János, aki valaha a párt városi elnöke, önkormányzati képviselője, sőt egy időben alpolgármestere is volt Makón, jól emlékszik, hogyan került oda. – Valószínűleg a legelső, 1990-es parlamenti választás idején festette oda egyik tagtársunk, Alföldi Géza, aki sajnos már nincs közöttünk – mondta. Azt is elárulta, hogy annak idején több hasonlót is felfestett. Hogy ez az egy megmaradt, az a szerencsén kívül a jó festéknek köszönhető – Alföldi ugyanis a közútkezelőnél dolgozott, és onnan hozott az utak felfestésére használt anyagból.