Megújulhat a Bartók-iskola

Czirbus és Borkáné az iskola bejáratánál. Fotó: Szabó Imre

– Négymillió forintot különített el idei költségvetésében a makói önkormányzat, amelyből koncepcióterv készülhet a Makói Általános Iskola Bartók-épületének felújítására – jelentette be Czirbus Gábor alpolgármester. Makón ez az egyetlen iskolaépület, amelynek felújításához az utóbbi években nem sikerült eddig forrást találni – ha a koncepcióterv meglesz, ez könnyebb lehet. Ez várhatóan a tanév végére lesz kész.Az alpolgármester emlékeztetett rá: a városvezetés egyik legfontosabb vállalása volt, hogy minél több óvodát, iskolát sikerüljön felújítani, mert ez a magas színvonalú oktatás feltétele. Ebben sokat léptek előre, hiszen például a Katolikus Iskolára több mint 100 milliót költöttek, a Szignum teljesen megújult, a Galamb-iskola 400 milliós energetikai korszerűsítésébe 100 milliós önerőt adott a város, a Návay-iskola pedig 150 milliót költhetett hasonló célokra.A Makói Általános Iskola igazgatója, Borkáné Dudás Mónika örömmel fogadta a hírt. – Az épület, amelyben 230 diák tanul és 24 pedagógus dolgozik, közel százéves. Amit lehet, igyekszünk karbantartani, és ebben a szülők segítségére is számíthatunk, de például az ajtók-ablakok cseréje már sürgető, ahogyan a fűtési rendszer korszerűsítése is – mondta. Fontosnak nevezte a sportpálya felújítását, illetve az iskola udvara alatt húzódó, erősen megrongálódott csatornahálózat átalakítását is.