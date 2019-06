Nem ússza meg a Maros sem - mikroműanyag szennyezi a Tisza mellékfolyóját

A Maroson is súlyos problémát jelent, hogy a víz felszínén úszó műanyagszemét összetöredezik és egyre kisebb szemű mikroműanyaggá forgácsolódik, ami beszennyezi az üledéket – derült ki, amikor a közelmúltban a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékének kutatói ebből a szempontból megvizsgálták a folyót Lippától Makóig. Kiderült, hogy a mederből származó egy kilogrammnyi mintában esetenként akár 40 ezer mikroműanyag-szemcse is található.



Összehasonlításként: egy korábbi vizsgálat az angliai Manchester melletti vízfolyások üledékeiben kilogrammonként legfeljebb 12-25 ezer ilyen szemcsét azonosított. Az intézmény közleménye felhívja a figyelmet arra, hogy a folyókba került mikroműanyag lerakódhat a mederben és az ártereken, ami jelentős környezeti kockázattal járhat. Bekerül a talajlakó és a folyók fenekén táplálkozó állatok szervezetébe, majd a tápláléklánc révén az ökoszisztéma egészébe, így akár az emberi szervezetbe is.



A szegedi kutatók tervezik a Tisza és a Duna, valamint mellékfolyóik mentén is a szennyezés feltérképezését – áll a közleményben.