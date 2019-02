Népviseletet kapott a kiszombori iskola

Az átadóünnepségen már fel is próbálták a gyerekek a népviseletet. Fotó: Kovács Erika

– Veronika tanító néni a kiszombori iskola pedagógusa volt. Az ő hitvallása az volt, hogy a gyermekeket olyan környezettel kell körbevenni, amely kinyitja számukra a világot – mondta Süliné Rácz Emőke pedagógus, az Oláh Veronika Alapítvány kuratóriumi elnöke. Mint megtudtuk, Veronika tanító néni 1912-ben született és 2011-ben halt meg. Családja nem volt, életét a tanításnak szentelte. A nyári szünetekben, miután ez lehetségessé vált, sokat utazott. Számos országban járt, ahonnan mindig csak 1-1 jellemző ajándéktárgyat hozott haza. Itthon az útjairól feljegyzéseket készített. Eljutott például Írországba, Kirgizisztánba, Dániába is. Mikor az egészségi állapota már nem tette lehetővé az utazást, a rávalót akkor is összegyűjtötte. Ez lett a 2011-ben életre hívott alapítvány alaptőkéje.Korábban az alapítvány jutalomkönyveket vásárolt a kamatból, később úgy döntöttek, magát az iskolát is segítik maradandó dolgokkal. Emlékvitrint állítottak a folyosón, szövőszékeket vásároltak, az udvaron egy fedett pavilont létesítettek, most pedig a 4 pár népviseletet adományozták a kisiskolának.