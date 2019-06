Országos közönségdíjat nyert a 19 éves makói komponista

A 19 éves Németh Kira ugyanazon a napon született, mint Bach, és csak a klasszikus zene érdekli.

Fotó: Szabó Imre

– Más műfajban nem találom meg a komplexitást – indokolta a 19 esztendős Németh Kira, miért a klasszikus zene érdekli, mondjuk a pop vagy a rock helyett. Most Budapesten, a Bartók Béla zeneművészeti szakgimnáziumban tanul, és a közelmúltban nyerte el egy komolyzenei szerzeményével, az ismert Goethe-mű ihlette Werther búcsújával a közönség különdíját Mezőtúron. Ugyaninnen a zsűri második díját is elhozta, de nemrég a középiskolások országos zeneszerzői pályázatán is elnyerte a harmadik díjat. Olvasóink néhány évvel azelőtt úgy ismerhették meg, mint a Cause I truly love you című könnyűzenei dal szerzőjét. A nóta a legismertebb zenemegosztó oldalon figyelemre méltó nézettséget produkált, ő azonban azt mondja, az csak kitérő, próbálkozás volt.Németh Kira Makón, a Bartók-tagintézményben kezdte, hegedűsként. Első szerzeményeit is hegedűre írta, és ottani tanára, Bíró Anita biztatására kezdett komponálni. Egyébként az iskola által a tehetséges diákok elismerésére alapított Bartók-díj első kitüntetettje is ő volt. Mint visszaemlékszik, akkoriban is kilógott a sorból: neki a zene nem csak tantárgy volt, és gyakran túlvállalta magát. Most a Zeneakadémiára készül. Szinte egész nap muzsikál vagy zeneelméleti könyveket olvas. Játszik zongorán, hegedűn, brácsán és csellón, mostanában orgonán is. Kedvenc zeneszerzői között elsőként említi Bachot, akivel amúgy egy napon született. Érdekes, hogy felmenői között nincs muzsikus, de azért megjegyzi: a művészet szeretete jellemző a családban.Makón már hagyomány, hogy a helyi művésztelep számára komponál minden évben egy darabot, abban a témában, amit a képzőművészek is kapnak. Egyébként mostanában úgy érzi, a zeneszerzésnél jobban érdekli a zeneelmélet, és ez egyik tanárának, Rákai Zsuzsannának köszönhető. Az, hogy a komolyzenét kevéssé szeretik a fiatalok, szerinte azért van, mert nem, vagy nem megfelelően találkoznak vele.