Palotai az első idei gólya

A Dél-Alföld első gólyája éppen pihen gondosan megépített fészkén. Fotó: Szijj István

Csanádpalota híres arról, hogy ott sok gólya él. A fészkek többsége a vasútállomásra vezető főút és környéke mentén, illetve a város szélein, villanypóznákon van – így például a Kossuth, a Kálmány Lajos, a Szent István vagy a Csokonai. A legutóbbi, bő egy évvel ezelőtt készült felmérés szerint 15 fészket számláltak össze, amelyekben abban az esztendőben 34 fióka nevelkedett – tudtuk meg a helyi képviselő-testület kulturális bizottságának elnökétől, Hajas Lászlónétól. Ő azért követi nyomon a madarak mindennapjait, mert a gólyák a települési értéktárba is bekerültek. Készült egyébként róluk az önkormányzat honlapján megtekinthető film is Fejes Ferenc jóvoltából, Szilágyi Imre pedig egyelőre kiadásra váró könyvet írt róluk.A gólyák tehát nagyon népszerűek a kisvárosban – többek között azért is, mert a helyi általános iskola ökosuli, és a gyerekek oktatásában kiemelt figyelmet szentelnek a madaraknak. A polgármester, Nyergesné Kovács Erzsébet ehhez még azt mondta el, hogy most folyik a villanypóznák cseréje a városközpontban, és ezt is nagy körültekintéssel végzik: mialatt egy-egy oszlopot kicserélnek, a rajta lévő fészektartót és fészket addig daru tartja a magasban.