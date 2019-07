Régi műszaki cikkeket gyűjtöttek Makón

– Ezt az olajsütőt még nász­ajándékba kaptuk. Húszéves, megszolgálta az idejét – mondta Trényi István, miközben az autó csomagtartójából ki­­emelte a már tönkrement esz­­közt. Szombat délelőtt Makón, a Návay téren ezt bárki megtehette használt elektronikai eszközeivel, a megyei kormányhivatal szervezésében ugyanis begyűjtötték ezeket. Felesége, Sarró Zsuzsanna azt is elmondta, hogy hoztak még régi tévét, kávéfőzőt, videólejátszót, rádiót – mindez úgy gyűlt össze, hogy az egész családtól összeszedték a feleslegessé vált holmikat. – Nagyon jó ez a lehetőség, szerintem minden évben kellene ilyet rendezni – tette hozzá.



Az akció iránt tényleg nagy volt az érdeklődés. Amikor ott jártunk, hosszú kocsisor várakozott, folyamatosan jöttek az emberek, hogy megszabaduljanak attól, amit hoztak. Márta-Kránicz Csilla, a Multigrade Kft. hulladékkezelési referense elmondta, két 30 köbméteres konténert, egy nyerges kamiont és két 3,5 tonnás teherszállítót, meg egy 2 és fél tonnás emelőt hoztak, és 11 emberrel jöttek. A legtöbben hűtőt, tévét, monitort hoznak, de például bojlert és sok infralámpát is. Ami Makón összegyűlik, azt a cég szegedi telephelyére viszik be, ahol szétválogatják, majd üzleti partnereiknek továbbítják bontásra, vagy esetleg újrahasznosításra.



Az akciót egyébként me­­gye­­szerte megszervezi a kormány­hivatal, minden szombat dél­­előtt fogadják valahol az elek­­tronikai hulladékokat. Makó előtt már Szegeden és Hódmezővásárhelyen volt hasonló. Ezen a héten Szentesen, a Szent Erzsébet téren veszik át a berendezéseket.