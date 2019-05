Rendelő, kultúrház, parókia újul meg Makó környékén: A községek is pályázati lázban égnek - modern falvak lesznek

Locskai Zoltán polgármestertől megtudtuk, a polgármesteri hivatal is megújul Nagylakon.

Fotó: Frank Yvette

Ilyen lesz az új nagylaki orvosi rendelő.

A nagylaki polgármesteri hivatalra is ráfér a felújítás, mutatja Locskai Zoltán polgármester.

Locskai Zoltán, Nagylak első embere az orvosi rendelő felújításának látványterveit vette elő elsőként, amikor arról kérdeztük, a Modern Falvak pályázati programjából eddig mire jelentkeztek. – A tervező elképzelése szerint az egész épületet átfordítanánk. Szeretnénk kialakítani egy üvegezett várótermet, illetve egy pluszhelyiséget, amelyben helyet kaphatna a fogorvosi rendelő. Ilyen eddig Nagylakon nem volt – mondta a polgármester.Ahogy Locskai Zoltán nagylaki polgármester elmondta, az impozáns terveknek része a tetőszerkezet cseréje is. Ez különösen aktuális, hiszen annak idején részben ma már veszélyesnek számító anyagból építették. Persze akarnak költeni például a művelődési házra is, ahol fűtés-korszerűsítésre és a bútorok cseréjére, hűtő és étkészlet beszerzésére kerülhet sor a pályázat sikeres elbírálása esetén, és persze figyelni fogják a későbbi kiírásokat is.A művelődési ház a megye legkisebb falujában, Kövegyen is a listára került. Galgóczkiné Krobák Mária polgármester elmondta, ők az ajtókat-ablakokat szeretnék elsősorban kicserélni, ezenkívül a régi, kopott parkettát újítanák meg, s vennének székeket, asztalokat. Minderre nagyjából 20 milliót fognak fordítani. A kultúrházon egyébként évekkel ezelőtt már végeztek egy kisebb, többlépcsős felújítást. Akkor a vizesblokkot korszerűsítették, majd a homlokzatot festették le, aztán az előteret hozták rendbe – 3 év alatt, részben pályázati, részben saját forrásból. A kultúrházban egyébként van élet: itt tartanak minden közösségi rendezvényt, ünnepet. Legutóbb az elszármazottak találkozóját tartották itt, most meg a gyereknapra készülnek. Galgóczkiné hozzátette: később pályázni fognak a rendelő felújítására, a felszerelés bővítésére, járda- és útépítésre, sőt, a 11 éves falugondnoki buszt is tervezik lecserélni.Furcsa helyzetben van viszont Magyarcsanád. A falu első embere, Farkas János azt mondja, a Modern Falu programban eddig megjelent kiírásokra egyszerűen nem tudtak jelentkezni, mert az elmúlt években uniós vagy belügyi tárcától származó támogatással minden olyan közintézményt sikerült megújítani, ami a kiírásokban szerepel – az egészségháztól a kultúrotthonig minden vadonatúj. Ami most megújításra vár, az a református parókia, illetve az imaház, erre azonban nem az önkormányzat, hanem az egyház fog pályázni. A falu első embere úgy tudja, ez 15 milliós beruházás lesz, és az épület felújításán kívül eszközbeszerzést, sőt rendezvények szervezését is szeretnék finanszírozni az elnyert összegből. A később várható pályázatokra persze készül a csanádi önkormányzat – ezek közül a legfontosabb az út- és járdaépítés lesz.