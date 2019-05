Díszt készített a cédulákból: Újrahasznosította a könyvtáros a feleslegessé vált katalóguscédulákat

Mindenhol hangulatos, színes kis díszek, kézzel készült apróságok díszítik a zákányszéki művelődési ház második emeletén lévő könyvtárat. Az otthonos belső Paraginé Tóth Edina könyvtáros munkája.



– Itt mindent én csinálok. Szerintem egy könyvtárnak nemcsak a könyvek tárának kell lennie, hanemegy barátságos, otthonos helynek, ahol szívesen töltik el az idejüket a látogatók. A külső megjelenésével is üzen a könyvtár. Nem a saját szórakoztatásomra díszítettem ki a helyiségeket – mondta Edina.



Legutóbbi alkotása a könyvtár télikertjét díszíti. Mivel tavaly január elseje óta a zákányszéki könyvtárban is mindent digitalizáltak, elektronikus módon folyik a keresés és a kölcsönzés, több ezer katalóguscédula vált feleslegessé. – Ezek közül 4-500-at használtam föl: kettesével színes gépkapoccsal rögzítettem, majd egy madzagra kifüggesztettem őket. Így él tovább a katalógus, ezzel őrizzük tovább a múltat, ami azért is hasznos, mert egyrészt nem lett szemét belőle, ez egyfajta újrahasznosítás, másrészt meg tudom mutatni a gyerekeknek, hogy kellett régen megkeresni egy könyvet – mutatta a könyvtáros, aki egy héten át mindennap dolgozott a télikert egyedi díszítésén.