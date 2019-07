Szilárd burkolatot kap 14 földutca Bordányban

A Juhász Gyula utcában már javában folyik a munka. FOTÓ: FRANK YVETTE

– Bordány Nagyközség Önkormányzata a tavalyi év végén kezdte meg a még burkolatlan belterületi utcák portalanításával összefüggő munkálatokat. Bordányban tizennégy utca, összesen csaknem két és fél ki­­lométeres útszakasz vár még szilárd burkolatra – mutatta Tanács Gábor polgármester a te­­­lepülés Zákányszék felőli első utcáját, a Juhász Gyula utcát, ahová éppen kamionok hordták a rakományukat, a hamarosan elkészülő új utat pedig kis fakarókkal jelölték ki.A polgármester elmondta, tavaly decemberben a Bartók Béla, a Benke Gedeon utca, a Hunyadi János tér, a Liszt Ferenc és Móra Ferenc utca földes úttal rendelkező szakaszán végeztek felújítási munkákat. Folytatva a tavaly megkezdett munkát most újabb helyszíneken kezdődött meg az utak karbantartása. A képviselő-testület döntése értelmében ezúttal a Juhász Gyula, Építő, Toldy, Széchenyi, Petőfi utcán, illetve a Deák téren készülnek el augusztus 31-ig az ideiglenes útalapok. Összesen mintegy 1200 méternyi utat tesznek itt rendbe.A beruházással párhuzamo­san megindult a külterületi utak javítása is. A kitermelt föl­­det a dűlőutak feltöltésére használják fel. Jelenleg a Mező dűlőben folynak a munkálatok, amit nagyban megnehezít a százaság, ugyanis szinte lehetetlen tömöríteni a kiszállított homokot. A polgármester és a kivitelező is esőben re­ménykedik.A beruházást az önkormányzat saját erőből valósítja meg, az utak szilárd burkolattal va­­ló ellátásához a Magyar Falu programból várnak segítséget.